丹麥哥本哈根一購物中心發生槍擊事件已致3人死亡，多人受傷

丹麥/社會/歐洲

據丹麥警方介紹，周日在哥本哈根的一個購物中心發生的槍擊事件中已致三人死亡，另有數人受傷，其中三人傷勢嚴重。哥本哈根警察局局長托馬森（Søren Thomassen）在一次新聞發布會上說，這名22歲的嫌疑人在槍擊事件發生後被警方逮捕，他沒有抵抗，警方知道他“但只是大概知道”。

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托馬森說，警方不排除該事件與恐怖活動有關的可能性，警方正在丹麥全國範圍內進行廣泛調查。他還說，槍擊事件於周日在丹麥首都的一個購物中心“Field's”內的多個地點展開。社交媒體上流傳的錄像顯示，事發當時人們在商場內奔跑，全副武裝的執法人員趕到現場。

槍支暴力在丹麥相對罕見。托馬森表示，現在推測槍擊事件的動機還為時過早，槍擊事件發生在下午晚些時候，地點是位於丹麥首都郊區的斯堪的納維亞半島最大的購物中心之一。據目擊者稱，當槍聲響起時，一些人躲在商店裡，而另一些人則在驚慌失措的踩踏聲中逃跑了。

托馬森說，受害者包括一名40多歲的男子和兩名“年輕人”，但沒有透露細節。他說，還有幾人受傷，其中三人傷勢嚴重。

目擊者奧爾森（Joachim Olsen）是一名前丹麥政治家和運動員。奧爾森向美國有線電視新聞（CNN）介紹稱，當他看到大群人走出商場時，他正在前往“Field's”購物中心內的一家健身房的途中。

奧爾森說：“我很抱歉地說，它看起來就像你在美國的學校槍擊案中看到的東西，人們雙手抱頭走出來。”他說：“你（可以看到）有的人跑出來，尋找朋友，給裡面的朋友和家人打電話，有些人跟裡面的朋友說話。”他補充說：“老人用胳膊摟着擡他們出來的人的脖子，他們的腳就這樣被拖過地面。”

在商場外，奧爾森與一名男子交談，該男子看到一名下班的救護人員的手臂“被血覆蓋，直到肘部”。據奧爾森說，趕到事發現場的安保人員試圖讓人群離開商場。他說：“我們被催促着離開。警察來了說：‘快跑，快跑，他們還在裡面開槍’。”

在周日晚上的一份聲明中，丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）向傷員、他們的親屬和遺屬以及“所有接近這些可怕事件的丹麥人”表示慰問。“我們都被殘酷地從剛剛開始的明亮的夏天中剝離出來。這是不可理解的。令人心碎。毫無意義。我們美麗的、通常如此安全的首都在一瞬間被改變，”弗雷德里克森說。

丹麥王室在一份聲明中說：“我們對受害者、他們的親屬和所有受悲劇影響的人表示同情和最深切的慰問”。歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）也對丹麥人民表示聲援。她在推特上寫道：“今晚在哥本哈根的每個人都在思考，因為有可怕的報道說有幾個人在一個購物中心的槍擊事件中喪生。我們與你們丹麥同在。”