俄羅斯邊境地區大爆炸 當地官員尚未指控烏軍隔境打擊

烏克蘭/俄羅斯

與烏克蘭接壤的邊境地區的州長周日表示，俄羅斯城市別爾哥羅德發生的一系列 "強烈爆炸 。爆炸發生在周日早些時候，有11座居民樓和39座房屋被損壞。至此俄羅斯方面還沒有明確指責烏克蘭實施了這些襲擊。自2月24日克里姆林宮對烏克蘭發動侵略進攻以來，俄羅斯一再指責烏克蘭軍隊對俄羅斯領土進行了打擊，特別是在別爾哥羅德地區施行轟炸。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯官方報告在與烏克蘭接壤邊境附近的別爾哥羅德發生 "強烈爆炸"，。該邊境地區的州長周日表示，俄羅斯城市別爾哥羅德發生的一系列 "強烈爆炸 "造成至少3人死亡，4人受傷。

而當地省長維亞切斯拉夫-格拉德科夫在電報群上說，爆炸發生在周日早些時候，有11座居民樓和39座房屋被損壞。他說：“事件的來龍去脈正在確定，當地防空防禦系統已啟動。” 他沒有詳細說明是否啟動導彈攔截。他也沒有明確指責烏克蘭實施了這些襲擊。

據該州長說，他迅速趕往離市中心不遠的別爾哥羅德北部受爆炸影響的五條街道。據該省長說，兩名受傷的人，一名男子和一名兒童，被送進醫院，而另外兩人則在現場接受治療。

法新社說，自2月24日克里姆林宮對烏克蘭發動侵略攻勢開始以來，俄羅斯一再指責烏克蘭軍隊對俄羅斯領土進行了打擊，特別是在別爾哥羅德地區。4月初，當地州長格拉德科夫指責烏克蘭用兩架直升機對別爾哥羅德的一個燃料庫進行了攻擊。