未被接受入盟申請 格魯吉亞人傷心如錯過歷史列車

格魯吉亞/申請加入歐盟

支持格魯吉亞加入歐盟的新的示威活動今天再次舉行。此前，格魯吉亞人多次大批上街遊行，表達加入歐洲聯盟的願望與決心。不久前，格魯吉亞再次沒有被歐洲聯盟接納為加入歐盟正式申請國地位，而陷入烏克蘭戰爭火海的烏克蘭和摩爾多瓦則被確認。格魯吉亞人深感難過，認為他們錯過了歷史列車。民眾批評政府改革拖沓意向不力。

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加入歐盟申請被拒後，格魯吉亞人感到他們錯過了歷史的列車。格魯吉亞民間社會組織呼籲7月3日星期日舉行新的集會，爭取與支持與歐洲建立更緊密的聯繫。民眾的譴責認為是格魯吉亞政府蓄意阻止該國獲得歐盟候選國地位的政策。6月23日，歐洲理事會授予烏克蘭和摩爾多瓦候選國地位，同時對格魯吉亞提出了各種條件，然後才能再次審議。

據本台在巴統的特派記者Régis Genté的報道稱，四分之三的格魯吉亞人支持該國自1990年代以來所走的奔向歐洲的道路。普遍的感覺是，他們或錯過了歷史的列車。然而兩個世紀以來，這個高加索共和國一直感到自己是歐洲大家庭的一部分。二十年來，格魯吉亞一直努力工作，以接近歐洲。因此，當歐盟當局於6月23日決定不給予格魯吉亞歐盟候選國地位時，這對40歲的教師葉卡捷琳娜來說是一個沉重的打擊，她感嘆說，"我們曾對向歐洲邁出這一步抱有非常大的希望。這對我們來說代表着巨大的潛力與前途。我們的年輕人希望成為歐洲的一部分。但現在我們不得不再次等待。"

示威批評政府在申請加入歐盟作梗。370萬格魯吉亞人中有很大的怨氣，批評指出由寡頭畢齊納·伊萬尼什維利Bidzina Ivanishvili控制的政府給人的印象是，它其實已盡一切可能破壞該國獲得歐盟候選國地位的機會。一位年輕的酒店工人Tengo表示說支持這一批評。他說：“這個失敗是政府的錯。當我審視我們的政治生活時，我明白政府正在犯所有能犯的錯誤。造成這種失敗的原因有很多，但我確信政府得到了俄羅斯的支持。”

俄羅斯在格魯吉亞的勢力影響近期增加，引發關注。

格魯吉亞直到一年前，還入列努力融入歐盟的六個前東歐國家中。