烏戰：白俄羅斯威脅參戰

白俄羅斯/烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭東部陷入激烈戰鬥之際，白俄羅斯說攔截擊落了從烏克蘭發射的很多導彈，並威脅要在未來進行報復。白俄羅斯是否以此為借口，加入烏克蘭戰爭，與俄羅斯軍隊並肩打擊烏克蘭引發關注。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科說，“大約三天前，也許更久，有一個來自烏克蘭的企圖，就是要打擊白俄羅斯的軍事目標。” 盧卡申科說，"感謝上帝，我們的導彈防空系統Pantsir攔截了烏克蘭軍隊發射的所有導彈。"

法新社說，盧卡申科的此番話，加劇了人們對莫斯科的盟友白俄羅斯日益捲入與烏克蘭的戰爭衝突的猜測。

法新社說，自克里姆林宮於2月24日侵略襲擊烏克蘭以來，白俄羅斯一直是俄羅斯軍隊的後方基地。

白俄羅斯總統盧卡申科說："我們正在受到挑釁。"他威脅說，如果敵人對白俄羅斯領土進行任何打擊，他將 "立即 "進行報復。法新社認為，這一信息顯然是針對基輔和西方的。

據盧卡申科威脅烏克蘭以及歐洲國家說："不到一個月前，我命令我們的武裝部隊瞄準，就像現在所說的那樣，瞄準你們首都的決策中心。"盧卡申科指的是普京承諾部署的戰略導彈，以及白俄羅斯的Polonez火箭發射系統。

盧卡申科沒有確指烏克蘭被指控向白俄羅斯發射導彈攻擊的時間地點以及何種導彈武器等細節。