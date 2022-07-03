烏東里西昌斯克拉鋸戰激烈

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭東部城市裡西昌斯克陷入戰火，當地幾天來戰鬥激烈，該城市成為俄羅斯軍隊與烏克蘭抵抗爭奪頓巴斯地區控制權的核心戰場。

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頓巴斯是烏克蘭東部主要講俄語的工業地區，自2014年以來部分被親俄分離主義分子控制，莫斯科的目標是贏得對該地區的完全征服。

戰鬥雙方均報告戰績。烏克蘭國民警衛隊發言人魯斯蘭-穆茲丘克（Ruslan Muzychuk）當天在電視上說："戰鬥正在激烈進行（......），幸運的是，該城市沒有被包圍，仍然處於烏克蘭軍隊的控制之下。

但俄羅斯塔斯社援引莫斯科支持的分離主義分子的話說，他們早些時候就曾聲稱該城市被 "完全包圍"。

據法新社今天報道稱，里西昌斯克是盧甘斯克地區最後一個沒有被俄羅斯奪下的大城市，盧甘斯克是頓巴斯的兩個省之一，烏克蘭總統澤連斯基周六晚上說，這裡變成 "戰鬥的中心"。

這座城市在戰前有大約10萬人口，與塞維羅涅茨克城市連接，上星期在烏克蘭軍隊經過幾周的戰鬥撤退後被莫斯科軍隊拿下。這兩個城市被頓河的主要支流--頓涅茨河隔開。

佔領里西昌斯克將使俄羅斯軍隊能夠向西面約60公里處的斯洛維揚斯克和克拉馬托爾斯克推進，斯洛維揚斯克已經受到俄羅斯大炮的攻擊，克拉馬托爾斯克是頓巴斯的另一個大鎮，當地居民一段時間以來每天與炮擊和警報聲相伴。

昨天上午，烏克蘭總參謀部聲稱擊退了俄羅斯在利西昌斯克以西幾公里處的攻勢，再前一天星期五，澤連斯基承認局勢對烏克蘭部隊來說仍然 "極其困難"。

據頓涅茨克州州長帕夫洛-基里連科（Pavlo Kyrylenko）說，在斯洛維揚斯克，至少一個星期以來日夜遭受火箭彈襲擊，自周五上午以來，至少有4名平民死亡，12人受傷。

當地官員指責俄羅斯軍隊使用集束彈轟炸。

據頓涅茨克地區當局稱，在俄羅斯的炮擊中摧毀了好幾處居民房屋。

再往北，烏克蘭第二大城市哈爾科夫遭俄羅斯導彈襲擊，導彈擊中了該市的一個區。澤連斯基昨天晚上報告說，"敵人在哈爾科夫地區的打擊活動正在加強。"烏克蘭總統周六晚上說。

俄羅斯國防部發言人伊戈爾-科納申科夫說，俄羅斯空軍襲擊了哈爾科夫當地的拖拉機工廠，那裡有烏克蘭軍隊和軍事裝備。科納申科夫說，總的來說，敵人在所有戰線上都遭受了嚴重損失。科納申科夫還說，在南線，俄軍用炮火或空襲打擊了米科拉耶夫附近的39個指揮中心和兩個彈藥庫。