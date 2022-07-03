美國稱幫助俄羅斯人規避網絡審查

俄羅斯/VPN

美國政府正在資助開發規避俄羅斯審查制度的工具，這些工具對俄羅斯許多公民和活動家來說已經變得至關重要，否則他們可能會發現自己與世界隔絕。

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幫助俄羅斯人利用美國資助的工具來規避官方的審查制度。

據法新社說，自入侵烏克蘭開始以來，俄羅斯加強了宣傳機器，並大幅限制對非官方新聞來源的訪問，因為自由媒體談論侵烏戰爭而非跟隨官方宣傳去談論去 "納粹化 "或 "特別軍事行動 "。

今年年初，能夠幫助繞過審查制度的虛擬私人網絡（VPN）Psiphon在俄羅斯每天記錄有48000個連接。

3月中旬，當俄羅斯政府禁止Facebook、Instagram和Twitter時，使用VPN的數字增加了20倍。而今天，該網絡Psiphon聲稱平均每天有超過145萬的用戶連結。

據美國非政府組織Access Now的律師納塔利婭-克拉皮瓦（Natalia Krapiva）說："俄羅斯電視只播放煽動仇恨和殺戮的可怕宣傳。因此，反審查的計算機軟件工具已成為獲取其他信息的關鍵，也是俄羅斯人與親人自由交流的關鍵。但納塔利婭-克拉皮瓦說，VPN軟件必須易於使用和安全。她說：“否則，用戶有可能被發現並被置於監視之下。”

據軟件公司稱，“如果沒有美國政府的財政支持，我們根本沒有辦法提供如此複雜的工具，因此也沒有辦法產生如此大的影響”。

Psiphon與Lantern和nthLink一樣，得到了美國政府基金Open Technology Fund（OTF）的支持，該基金以言論自由的名義每年花費約300-400萬美元資助世界各地使用開發VPN。

該組織向法新社證實，在今年烏克蘭被入侵後，它已經釋放了額外的緊急資金。

據估計，俄羅斯目前約有400萬人使用這三個私人網絡瀏覽互聯網。瀏覽都是免費的，因為國際制裁迫使網絡支付服務撤出俄羅斯。

但據"Lantern發言人告訴法新社，“我們不是真正的VPN，更像是一個反審查工具。” 他說："經典的VPN是加密的，因此審查員無法閱讀諮詢者的內容，（......）但對於像俄羅斯這樣的國家來說，簡單的VPN很容易被封鎖。Psiphon和Lantern使用更複雜的方法，以確保我們的服務器不被發現"。

這些初創網絡企業借鑒了他們在其他獨裁政權國家的規避經驗，包括在白俄羅斯，緬甸等等。

據Lantern說，“兩年前，中國加強了網絡審查，中國當局不遺餘力地試圖阻止一切。我們不得不每周研發出新的規避工具。” Lantern發言人說：“所以我們對俄羅斯的情況很了解，可以駕輕就熟。”

在烏克蘭戰爭之前，俄羅斯當局更多依靠的是對反對派的政治恐嚇，而不是用網絡計算機封鎖方法。據Lantern發言人說，"俄羅斯官方沒有準備好阻擋任何網絡信息，俄羅斯在軍事上的無能和互聯網上的無能之間顯然是平行的。"

不過，在接受採訪的多位專家看來，俄羅斯當局已經迎頭趕上了。但反審查工具還在纏鬥。他們說，即使VPN只被一小部分人使用，VPN對抵抗也是至關重要的。

今年3月，俄羅斯通過了一項法律，懲罰詆毀俄羅斯軍隊的 "虛假信息"。

據納塔利婭-克拉皮瓦（Natalia Krapiva）說，目前逮捕仍然很少，但許多收到當局第一次警告的記者和活動家都選擇流亡他鄉。她說，"一些律師在原地不動，但保持沉默，也為那些繼續發聲的人辯護。而其他人正在離開。許多組織都有人在當地，也有人在國外，必須想辦法保證運作。"

她指出，沒有VPN和其他工具，就不可能組織起抵抗。她說：“有很多事情可以做，無論是在網上還是在現實生活中。活動人士正在傳播反戰信息或告知逃避兵役的合法途徑，其他人則試圖阻擋向烏克蘭運送軍事裝備的火車。”

目前還不清楚，幫助保持對全球互聯網訪問可能，有助於小範圍的抵抗，但是否對俄羅斯民眾有任何影響，卻不得而知。據納塔利婭-克拉皮瓦認為，"技術雖然不是一個神奇的解救方案，但當互聯網被完全審查的時候，情況就會更糟糕了。"