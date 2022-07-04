俄羅斯新招：西方駐俄使館門前用烏東分裂分子命名

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俄羅斯莫斯科市長辦公室周一表示，將以烏克蘭東部親俄分裂分子命名英國大使館附近的一個區域，這些分裂分子正並肩與俄羅斯軍隊在烏克蘭東部作戰。此前，俄羅斯已經將美國駐莫斯科使館前的路名，改用烏克蘭東部分裂分子命名。作為反制，美國將該使館的地圖上的經緯確切號碼標註為正式地址。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯莫斯科將以烏克蘭分離主義分子的名字命名英國大使館附近的地區。莫斯科市政廳在一份聲明中說，沿着莫斯科中央水岸之一，離新阿爾巴特街不遠的地方，以前未命名的區域將以自稱的 "盧甘斯克人民共和國"（LPR）命名。

莫斯科市政府表示，這一選擇是在有10多萬人參加的網上投票後作出的。

這一決定是在自2月24日以來俄羅斯在烏克蘭開展侵略攻勢的俄羅斯，宣布控制了烏克蘭東部的整個盧甘斯克地區之後的一天作出的。

6月底，莫斯科市已經改變了美國駐俄羅斯首都大使館的官方地址，以支持同樣位於烏克蘭東部、未被國際社會承認的自稱 "頓涅茨克人民共和國"（DNR）的親俄分裂分子。這個名字被賦予了與大使館相鄰的一個先前未命名的十字路口。西方外交使團周圍街道的名稱沒有改變。

消息稱美國大使館的新官方地址也是在莫斯科當局組織的有近28萬人參加的網上投票後選定的。

就英國外交使團而言，莫斯科市政廳沒有說其官方地址是否會改變。

法新社說，這種街道命名外交讓人想起美國的類似措施：2018年，華盛頓俄羅斯大使館旁邊的一部分大道被命名為 "鮑里斯-涅姆佐夫廣場"，這是為了紀念2015年在克里姆林宮附近被暗殺的普京的反對者。

不過，美國反制6月莫斯科強行把將美國駐俄羅斯大使館大樓的地址改為以烏克蘭親俄分離主義分子來命名的做法，據自由時報說，美國大使館不不僅予理會，甚至用座標位置來取代地址標示。

依照俄國官員說法，美國大使館新地址為“頓內茨克人民共和國廣場（Donetsk People\'s Republic Square）1號”。頓內茨克人民共和國是位於烏克蘭東部的一個分離地區，莫斯科在出兵烏克蘭前不久，承認該地區獨立。但據《塔斯社》消息說，美國駐莫斯科大使館從官網上刪除了地址欄文字，改以座標“ 55.75566 ° N，37.58028 ° E”取代。

該報道稱，在美國使館官方網站上仍然可以找到美國駐俄大使館先前的地址“大德維亞廷斯基巷（Bolshoi Devyatinsky Lane）8號。”

據消息稱，俄羅斯外交部對美國大使館的此類行為感到憤怒。