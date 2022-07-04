俄軍在烏克蘭東部有重要推進 烏克蘭軍艱難退守

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭戰爭正在向縱深演進，軍事力量佔有很大優勢的俄羅斯軍隊多處傳出進展。烏克蘭方面，在戰略城市利西昌斯克淪陷後，基輔正試圖減緩俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的推進速度。

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據法新社今天發自烏克蘭斯洛維揚斯克報道稱，烏克蘭武裝部隊總參謀部周日晚間宣布從盧甘斯克地區的最後一個烏克蘭據點裡西昌斯克Lyssychansk撤出，並承認俄羅斯軍隊在當地的軍事優勢。

盧甘斯克省省長說："我們繼續守護者盧甘斯克地區的一小部分，以便我們的軍隊能夠準備開闢一條新的防線。"

而莫斯科在星期天說完全控制了盧甘斯克。

據省長說，戰鬥發生在比羅戈里夫卡附近，這是一個與頓涅茨克地區接壤的城鎮，位於里西昌斯克以西幾公里。里西昌斯克是俄羅斯征服頓巴斯計畫的核心地，該地區主要是講俄語的工業盆地，自2014年以來部分被親俄分離主義分子控制。在佔領該地區後，俄軍現在似乎將兵力集中在更西邊的斯洛維揚斯克和克拉馬托爾斯克這兩個主要城鎮，這兩個城鎮自周日以來一直遭到炮擊。

頓涅茨克州州長周一今天上午說："俄羅斯人正在殺害平民！"他報告說，前一天在俄羅斯對斯洛維安斯克及其周邊地區的炮轟打擊中，有10人死亡，包括兩名兒童。

周日晚間，烏克蘭總統澤連斯基面色凝重報告里西昌斯克陷落，但堅定地保證說，哈爾科夫，赫爾松，以及頓巴斯，都會被重新奪回。

但隨着前線接近斯洛維安斯克，烏克蘭當局目前正在呼籲居民離開該地區。

據法新社記者在現場報道，周一上午，該市的街道幾乎空無一人。在市中心的大市場里，由於俄羅斯轟炸造成的火災，建築基本上被燒毀了。

在利西昌斯克和斯洛維揚斯克之間的錫韋爾斯克，烏克蘭部隊仍然堅守該鎮和更南邊的巴赫穆特之間的防線。法新社採訪的居民說，最近幾天對當地的炮擊更加激烈。

據烏克蘭軍隊總參謀部在周一今天上午的第一次戰況更新中證實，敵人加強了對我們在巴赫穆特方向的陣地的炮擊。

俄羅斯國防部則報告說，俄羅斯軍隊在過去24小時內摧毀了七個烏克蘭軍隊指揮所，"包括錫韋爾斯克地區的第25空降師的司令部。