俄軍稱已完全控制盧甘斯克地區 澤連斯基：我們將收復土地，贏得勝利

烏克蘭/俄羅斯/歐洲

俄羅斯國防部長紹伊古周日向總統普京彙報稱，俄軍與盧甘斯克的親俄武裝已經完全控制了利西昌斯克市和附近的一些居民點。利西昌斯克市是烏軍在盧甘斯克地區控制的最後一個城市，俄國防部稱“盧甘斯克人民共和國已完全解放”。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）當晚在發表視頻講話中提及，“利西昌斯克市郊區的戰鬥仍在繼續。”他還強調，“烏克蘭不會放棄任何東西”，烏軍終將解放位於該國東部的頓巴斯地區。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯國防部稱，前一天，由俄軍和盧甘斯克的親俄武裝組成的聯軍包圍了烏軍控制下的盧甘斯克地區的最後一個城市——利西昌斯克。俄方稱，“由於戰事取得成功，俄羅斯武裝力量與盧甘斯克人民共和國人民警察分隊已經完全控制了利西昌斯克市和附近的一些居民點，其中最大的是別洛格羅夫卡、新德魯熱斯克、 馬羅里亞贊采沃和白戈拉。過去24小時內被解放的總面積為182平方公里。”

盧甘斯克是構成烏克蘭東部頓巴斯地區的兩個州之一，烏克蘭與俄羅斯支持的分離主義者之間的衝突於2014年開始。在普京的軍隊今年早些時候未能進入基輔後，該地區已成為普京在烏克蘭軍事野心的關鍵中心。利西昌斯克的陷落使俄羅斯更接近於實現佔領頓巴斯的目標。

烏克蘭武裝部隊總參謀部周日在推特上表示：“在為利西昌斯克市進行激烈戰鬥後，烏克蘭國防軍被迫從其佔領的陣地和防線撤出。”伴隨着這一聲明的是一張照片，上面寫着：“利西昌斯克：我們會回來的”。

烏克蘭軍方在臉書上的帖子還提到了俄羅斯在城市爭奪戰中的武器、彈藥和人員優勢。“我們繼續戰鬥。不幸的是，鋼鐵般的意志和愛國主義不足以取得成功——還需要物質和技術資源，”該帖子說。

澤連斯基當天在與澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）聯合記者會時表示，“目前，不能說敵人已經完全控制了利西昌斯克，但總的來說，頓巴斯的局勢是最困難的，只要加快供應必要的武器，確保烏克蘭武裝部隊的火力優勢，就可以改變這種局面”。

澤連斯基指出，盧甘斯克地區存在被完全佔領的風險，烏克蘭的軍事政治領導人也意識到了這些風險。“但你也必須明白，局勢每天都會發生變化。許多被完全摧毀的城鎮就是這種情況，對它們的控制是由一方贏取的，然後由另一方贏取，”他說。

據澤連斯基介紹，在戰鬥最激烈的烏克蘭東部，情況一般是最困難和危險的。同時，烏克蘭軍隊在其他方向也有一定的推進。關於白俄羅斯軍隊是否會參戰的問題，他提醒說：“我國正受到從白俄羅斯境內發射的導彈的轟炸，儘管盧卡申科多次發出信號，特別是向支持烏克蘭的白俄羅斯社會發出信號，這些導彈是在沒有他的意願下發射的。”

澤連斯基談到，盧卡申科關於所謂白俄羅斯參與俄羅斯戰爭的聲明是危險的。他說：“在我看來，這很危險，首先是對友好的白俄羅斯人民，對我們的鄰居——白俄羅斯人。他絕不能把白俄羅斯捲入俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及違反所有國際條約和一般國際法的行為。”

此外，澤連斯基在當晚的視頻講話中向烏克蘭人表示：“俄羅斯佔領者在海上和空中都遭受了非常大的損失。他們已經幾十年沒有這樣的損失了。再次感謝你們的服務!國家的主要任務是為我們的英雄，我們各軍種的戰士做一切事情，讓他們擁有保衛國家的一切必要條件，擁有最現代化的武器。這並不容易，需要很多努力，需要很多談判，但我們將確保這樣的供應。烏克蘭將達到佔領者的火力優勢被抵消的水平。我們沒有失去任何一天，我們說服我們的夥伴，建立新的聯繫，利用一切機會：政治、外交、信息......”

澤連斯基說：“今天，俄羅斯軍隊再次用多管火箭炮和‘龍捲風火箭炮’系統對斯拉夫揚斯克、克拉馬托爾斯克、哈爾科夫進行了野蠻炮擊。僅在斯拉夫揚斯克，死亡名單上就有6人，約20人受傷。一個女孩死了，她的名字叫耶娃。她本來在今年8月就滿10歲了......”

澤連斯基說：“俄羅斯擁有足夠的‘龍捲風火箭炮’、‘颶風火箭炮’和‘冰雹火箭炮’系統來摧毀烏克蘭的一個又一個城市。他們現在已經在頓巴斯積累了最大的火力。而且他們每天可以在前線的一個地段使用數以萬計的炮彈。這就是現實。這就是為什麼我們要摧毀佔領者的潛力——日復一日，有計畫地，強有力地。當然，我們收到的‘海馬斯’（HIMARS)高機動性多管火箭炮系統和來自合作夥伴的其他武器在這方面發揮了重要作用。我們保護我們的士兵、我們的人民的生命，也起着同樣重要的作用。我們將重建城牆，我們將收復土地，但人民必須被拯救，而不是其他。”

澤連斯基說：“如果我軍指揮部將人員從敵方火力優勢最大的前線某些地點撤出，特別是這適用於利西昌斯克，這隻意味着一件事：由於我們的戰術，由於現代武器供應的增加，我們將返回。烏克蘭不會放棄任何東西。當莫斯科那邊有人報告關於盧甘斯克地區的情況時——讓他們記得2月24日之前，在這次入侵的頭幾天，在春天和現在，他們的報告和許諾。讓他們真正評估他們在這段時間得到了什麼，以及他們為此付出了多少。因為他們現在的報告會像以前的報告一樣變成灰塵。我們正在逐步向前推進，在哈爾科夫地區、赫爾松地區和海上。蛇島就是一個很好的例子。總有一天，我們會對頓巴斯說同樣的話。”

澤連斯基說：“澳大利亞總理今天訪問了基輔。這是一個歷史性的時刻。而這是一次非常重要的訪問。澳大利亞是其支持水平最高的國家之一。我們已經從它那裡得到了大量的國防援助。今天，總理先生宣布了一個新的支持方案。我為此對他表示感謝。澳大利亞還將增加對俄羅斯的制裁。這是我們不斷活動的結果，這增加了俄羅斯在這場戰爭中的成本。俄羅斯經濟發現自己陷入了過去50年來的最大危機。世界割斷了與俄羅斯的聯繫。只要這個國家想成為一個恐怖主義國家，‘崩潰’、‘赤字’和‘貧窮’這些詞將成為俄羅斯生活的描述。”

澤連斯基說：“他們損失了超過3.5萬名士兵，這只是保守的估計。這一切是為了什麼？為了讓瘋狂的宣傳者能夠在他們的廣播中顯示廢墟上某處的俄羅斯或蘇聯國旗...... 根本沒有其他答案。世界上每個人都很清楚——而且我確信，俄羅斯本身的所有理智的人都很清楚：烏克蘭會贏得勝利。這只是一個時間問題。不幸的是，這是一個我們遭受損失的問題，主要是人的損失。這是一個現代武器的問題，我們必須得到而且一定會得到。”

澤連斯基說：“明天將在瑞士舉行一個專門討論烏克蘭重建的會議。今天在基輔，我會見了國際奧林匹克委員會主席，他的倡議之一是召開一次特別會議，為恢復烏克蘭的體育基礎設施籌集資金...... 如果世界懷疑我們的勝利，這些和其他許多國際倡議根本不會存在。因此，我們必須繼續集中精力工作，戰鬥並擊敗佔領者，直到我們重新獲得整個國家。烏克蘭將獲得自由。我感謝每一個捍衛國家的人! 榮耀歸於烏克蘭!”