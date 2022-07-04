承諾土耳其引渡要求換取同意加入北約？ 瑞典首相有口難言

土耳其/瑞典/芬蘭/北約

瑞典與芬蘭在日前北約於西班牙舉行的峰會前夕獲得土耳其同意不再阻撓的綠燈。瑞典與芬蘭與土耳其談判，有消息披露兩國是以包括同意引渡土耳其通緝的反對派人士為代價獲得土耳其的首肯。會後多有評論指土耳其是贏家。土耳其總統也威脅說，瑞典與芬蘭如果沒有實踐談判承諾，土耳其仍然有能力阻擋瑞典與芬蘭加入北約程序。就此，瑞典媒體追問首相是否同土耳其談判許諾包括引渡土耳其持不同政見者的加入北約的條件。但瑞典首相拒絕否認。

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土耳其宣稱瑞典已承諾將遣返安卡拉追緝的一些人，以便加入北約，瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）拒絕否認有這回事。

據法新社說，儘管面對記者質疑，而且瑞典的庫爾德族和土耳其難民也表達對此感到擔憂，安德森並未說明是否已向安卡拉做出這項承諾，以換取土其其不再反對瑞典加入北約。她只是說：「我擔任部會首長已有8年，從不談論談判室里說的話。那的確是讓我現在落入有點困難的處境。」

根據瑞典和芬蘭6月28日在馬德里北約峰會期間簽署的一項協議，這兩個北歐國家同意迅速且徹底地審查土耳其的引渡要求。

瑞典和芬蘭後來稱，並未承諾確實執行引渡，過程將掌握在有關當局和獨立法院手裡。不過土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）6月30日在北約峰會結束時表示，瑞典已做出承諾，將引渡「73名恐怖分子」，並威脅說，承諾若未兌現，土耳其仍將阻止他們加入北約。

安德森3日多次被要求說明是否已做出這樣的承諾，她僅重申斯德哥爾摩的立場，稱瑞典將繼續尊重國家和國際的法律，沒有任何瑞典國民會被引渡，引渡決定權則取決於獨立的當局和法院。她還說：「如果你沒有參與恐怖活動，就沒有必要擔心。」

安德森是在訪問波羅的海哥特蘭島（Gotland）時，舉行峰會結束返國後的首次記者會。每年7月，瑞典各政黨領袖都會聚集該島參加為期一周的政治會議。法新社說，俄羅斯入侵烏克蘭，以及瑞典決定加入北約後，瑞典軍方決定強化一些地點的防禦，哥特蘭島是其中之一。