清華大學主辦世界和平論壇 5常任理事國結兩陣營互批

烏克蘭/俄羅斯/中國/美國

西方國家駐中國的大使今天在北京一場特別公開論壇上，批評俄羅斯入侵烏克蘭；美國大使勃恩斯還說，中國不應散播俄方的“宣傳”。中國仍拒絕譴責莫斯科發動侵略攻擊。

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據中央社今天引述消息報道，西方俄國在北京論壇交鋒，美大使呼籲中國勿助俄宣傳。該報道引述路透社消息，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）在北京清華大學主辦的世界和平論壇上，形容俄羅斯對烏克蘭發動戰爭是“全球、世界秩序的最大威脅”。勃恩斯說，他希望中國外交部發言人停止重複“俄羅斯的宣傳”，把這場戰爭歸咎於北大西洋公約組織（NATO），也希望中國外交部發言人不要再說“關於美國生物武器實驗室的謊言，烏克蘭境內不存在這種實驗室”。

消息說，勃恩斯左邊為英國、法國大使，右邊為一名中國政府顧問和俄羅斯大使。論壇主辦單位以聯合國安理會5大常任理事國代表開展討論，為該場次作宣傳。

俄羅斯宣稱在烏克蘭進行的是“特殊軍事行動”，目的是解除烏克蘭的武裝，並保護烏克蘭不受法西斯分子戕害。烏克蘭與西方國家則說，法西斯分子的指控毫無根據，對烏開戰是無端侵略。儘管該場次主題為聯合國與國際秩序，3位西方國家大使都藉機批評俄羅斯非法侵略烏克蘭，俄羅斯駐中大使德尼索夫（Andrey Denisov）駁斥這種說法。

英國駐中大使吳若蘭（Caroline Wilson）對外國外交人員、中國學生和學者組成的聽眾說：“如果俄羅斯為所欲為，全球將失序。”法國駐中大使羅梁（Laurent Bili）則表示，這場戰爭牴觸建立國際秩序的所有原則。

西方國家大使也批評中國。對於中國主張歐洲軍援烏克蘭拖長戰爭，英國駐中大使吳若蘭和法國駐中大使羅梁都出言反駁。美國及其西方盟邦亦曾批評，俄羅斯宣傳不實資訊和謬論，聲稱烏克蘭境內製造生物武器。聯合國已表示未察覺烏克蘭境內有任何生物武器計畫。

消息沒有提及中國官方代表發言。