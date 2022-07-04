澳洲總理到訪基輔，承諾將提供1億澳元額外的軍事和技術援助

澳大利亞/烏克蘭/俄羅斯

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）7月3日到訪烏克蘭首都基輔，並探訪了在基輔州遭到俄軍暴行的布查、霍斯托梅爾和伊爾平。他當天還與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了會談，並承諾將對烏提供超過1億澳元的額外的軍事和技術援助。

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烏克蘭基輔州州長奧萊克西·庫萊巴（Oleksii Kuleba）在臉書上宣布了這次訪問，稱阿爾巴尼斯對他在當地所看到的一切感到震驚，包括被炸毀的房屋、地雷的痕跡和一個被摧毀的機場。

根據庫萊巴在臉書上發布的照片顯示，阿爾巴尼斯一行走訪了一棟被炸毀的住宅樓，及一個被摧毀的飛機庫。阿爾巴尼斯還在基輔與澤連斯基出席了聯合記者會。

阿爾巴尼斯表示，澳大利亞將再向烏克蘭提供14輛裝甲運兵車和20輛“野外征服者”（Bushmaster）裝甲車。他還宣布了對俄羅斯黃金進口的禁令，以及對另外16名俄羅斯高官和寡頭的制裁和旅行禁令，使澳大利亞制裁的俄羅斯人總數達到843人。

阿爾巴尼斯強調，俄羅斯的入侵是“對國際法的嚴重違反”。他在訪問結束後發表的一份聲明中說：“我親眼看到了它對烏克蘭人民造成的破壞和創傷。”阿爾巴尼斯指出：“我對基輔的訪問和其他世界領導人最近的訪問發出了一個明確的信息，像澳大利亞這樣的民主國家將在烏克蘭人民需要的時候與他們並肩站在一起。”

阿爾巴尼斯的聲明指出：“在澤連斯基總統提出進一步支持的要求後，澳大利亞將向烏克蘭提供以下新的一攬子援助：9950萬澳元的軍事援助，包括14輛裝甲運兵車，20輛‘野外征服者’（Bushmaster）防護機動車和其他由澳大利亞國防工業提供的軍事裝備，以及對北約烏克蘭綜合援助計畫信託基金的捐款。這使得澳大利亞對烏克蘭的軍事援助總額達到約3.88億澳元；870萬澳元（約600萬美元）用於協助烏克蘭邊防局升級邊境管理設備，改善網絡安全並加強實地的邊境行動。”

聲明補充說：“對烏克蘭進口到澳大利亞的商品實行免稅，以補充我們的合作夥伴，包括英國和歐盟所採取的類似貿易措施；澳大利亞將在國際法院進行干預，支持烏克蘭對俄羅斯的訴訟；對另外16名俄羅斯部長和寡頭實施有針對性的金融制裁和旅行禁令；澳大利亞將禁止進口俄羅斯黃金，以減少俄羅斯資助其戰爭的能力，與合作夥伴一起，包括加拿大、日本、英國和美國；澳大利亞是烏克蘭保衛祖國的最大非北約捐助國。”

阿爾巴尼斯談到：“我真誠地感謝澤連斯基總統、烏克蘭武裝部隊和澳大利亞國防軍確保了我訪問的安全。”他說：“澤連斯基總統的領導力使烏克蘭人民團結起來，保衛他們的國家，並激勵世界支持人類和自由。前面的路很艱難，但我相信烏克蘭將取得勝利。”

澤連斯基提及，澳大利亞正在向烏克蘭提供“相當多的援助，特別是國防支持”，而且烏克蘭部隊高度重視“野外征服者”裝甲車。據美聯社報導，阿爾巴尼斯還將伊爾平遭受的破壞描述為破壞性的。他說：“這些是家園，這些是生計，實際上是這個鎮上失去的生命。”

此前，澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯(Richard Marles)表示，該國正在尋找支持烏克蘭的新方法。