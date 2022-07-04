烏克蘭：戰火飛揚下開國際重建會

烏克蘭/國際重建會議

為期兩天的烏克蘭重建會議在瑞士盧加諾開幕，這個會議在基輔和歐美盟友之間已經舉行了幾年。雖然通常的討論話題是改革和反腐敗，但俄羅斯發動的侵略戰爭改變了會議的議程，現在國際會議的重點是重建被至今已有四個月的戰爭摧毀的國家和經濟。

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烏克蘭重建會議今天在瑞士開幕，烏克蘭當地戰火仍在蔓延。初步報告稱，至少有350萬烏克蘭人的建築和房屋在戰爭中被損壞或摧毀。據本台在日內瓦記者Jérémie Lanche報道稱，然而，在戰鬥仍在進行的情況下，談論重建烏克蘭並不容易。但是，會議應該使人們有可能為烏克蘭的戰後復蘇制定一個路線圖。

即使不清楚何時能做到這一點，但緊迫性是存在的：350萬烏克蘭人的建築和房屋被損壞或摧毀，幾乎一半的國家被爆炸物摧毀並污染，等等。

這次會議不應該變成一個捐助者會議：問題不在於為烏克蘭獲得資金，而在於將這種慷慨轉化為具體行動。因為烏克蘭和烏克蘭經濟一直受到腐敗的困擾。

預計沒有國家元首出席盧加諾會議，但歐盟委員會主席馮德萊恩將出席。烏克蘭總統澤連斯基終於派出了他的總理施米格爾與會。這是俄羅斯發動侵略戰爭以來，烏克蘭最大的官員代表團離開烏克蘭。