瑞典首相到訪基輔 芬蘭和瑞典完成加入北約談判

瑞典/烏克蘭/北約

瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）7月4日訪問烏克蘭首都基輔，並探望了遭俄軍嚴重毀壞的基輔州城鎮卡利尼夫卡和布查。她在此行期間還與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行了會談。同樣在當天，芬蘭和瑞典在布魯塞爾的北約總部完成了入盟談判。兩國正式確認，他們願意並有能力履行加入北約的政治、法律和軍事義務和承諾。

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安德松在訪問布查期間與當地的神職人員進行了會面，並觀看了埋葬烏克蘭遇害平民的亂葬坑。她在訪問期間表示：“這使我更加確信我們給予烏克蘭支持的重要性——人道主義、財政和軍事支持。”她補充說：“重要的是，這種支持可以是長期的，以便烏克蘭能夠繼續其合法的自衛權。”

安德松強調：“瑞典與其他歐盟和其他夥伴一起，一貫譴責俄羅斯對烏克蘭這個和平和民主鄰國的野蠻、無端和非法入侵。瑞典還強烈譴責俄羅斯對平民和民用基礎設施的攻擊，並譴責不分青紅皂白的暴力行為。”

安德松還與澤連斯基舉行了會談，二人並出席了聯合記者會。澤連斯基向媒體表示：“今天我們與首相商定了一份聯合聲明。這是雙邊關係歷史上的第一份此類文件。該聯合聲明列出了我們兩國的關鍵問題。這尤其適用於國防合作、核能領域的部門合作、能源效率和對烏克蘭的財政支持。我非常感謝瑞典支持我們未來全面加入歐盟的進程”。

澤連斯基指出，除了國防、經濟和能源問題，雙方還討論了加強對俄羅斯在烏克蘭領土上發動的戰爭的制裁問題。

澤連斯基說：“在談判期間，我向安德森女士詳細介紹了前線的情況和現有的威脅——在從俄羅斯軍隊手中解放我國領土這條極其重要的道路上，我們已經取得了哪些成就。感謝你們願意繼續支持烏克蘭。”此前，他還就北約馬德里峰會關於該國以加速程序加入北約的歷史性決定向瑞典和安德松本人表示祝賀。

澤連斯基說：“烏克蘭已經注意到了這一決定和這一程序。我們支持你們對集體安全保障的選擇，我可以說，這一決定將大大擴展歐洲的安全空間”。安德松則在發言中指出，入盟後，瑞典“將支持北約的開放政策”。她還表示，瑞典仍然對進一步制裁俄羅斯持開放態度。

安德森說：“我認為在歐盟內部有不同的意見，如果這將是目前正確的前進方向。”她補充說：“我們對此持開放態度”。澤連斯基感謝瑞典對烏克蘭和烏克蘭人的人道主義支持。他說：“有十萬烏克蘭公民在瑞典，瑞典向他們給予支持。我們將記住你們在俄羅斯戰爭這個困難時期對烏克蘭公民的真誠關注。”

安德森在發言中強烈譴責俄軍針對包括兒童在內的平民的罪行以及對烏克蘭造成的破壞。她指出，俄羅斯封鎖烏克蘭港口和黑海的行動損害了烏克蘭和世界的糧食安全。

此外，據北約周一發布的聲明顯示，芬蘭和瑞典正式確認願意加入北約組織並承擔盟約規定的政治、法律和軍事義務。聲明介紹稱：“北約官員與芬蘭和瑞典的代表進行了會談。芬蘭代表團由外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）和國防部長凱科寧（Antti Kaikkonen）領導，瑞典代表團由外交部長林德（Ann Linde）領導。與每個國家的會議都由北約負責政治事務和安全政策的助理秘書長卡登巴赫（Bettina Cadenbach）主持。”

在會談結束後，北約盟國將於本周二在布魯塞爾的北約總部簽署芬蘭和瑞典的入盟議定書。然後，這些入盟議定書將根據其國家程序提交給所有北約成員國批准。