約翰遜：當務之急是確保烏克蘭在反對普京侵略的鬥爭中取得勝利

英國/烏克蘭/俄羅斯

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月4日在倫敦就剛剛過去的英聯邦國家首腦峰會、七國集團峰會和北約峰會的成果向英國議會下議院發表了報告演說。約翰遜在講話中表示，“如果不在烏克蘭阻止普京，他將找到新的攻擊目標”，並指“我們的當務之急是與我們的盟友一起，確保烏克蘭在反對普京侵略的勇敢鬥爭中取得勝利。”

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約翰遜在發言中向議員們說道：“在七天的時間裡，我有機會與80多個政府——幾乎是聯合國全體會員國的一半一起工作，並與超過25位領導人舉行了雙邊會談，從韓國和贊比亞的新總統到日本首相和牙買加總理，顯示了英國外交的全球影響力，以及我們在世界頂級會議上存在的價值。我們的當務之急是與我們的盟友一起，確保烏克蘭在反對普京侵略的勇敢鬥爭中取得勝利。”

約翰遜說：“在馬德里峰會上，北約團結一致，一心一意地支持烏克蘭，只要其需要，並打破了西方民主國家缺乏應對長期危機的持久力的神話，這超出了所有的預期。我們所有人都明白，如果不在烏克蘭阻止普京，他將找到新的攻擊目標，我們不是在捍衛一些抽象的理想，而是一個和平世界的首要原則，即不能允許大國和強國肢解其鄰國，如果這被允許，那麼任何地方的國家都不會安全。”

約翰遜說：“因此，我們的目標必須是讓我們的烏克蘭朋友獲勝，我的意思是，烏克蘭必須有實力按照澤連斯基總統（Volodymyr Zelenskyy）描述的條件完成這場戰爭。當普京聲稱，通過入侵他的鄰國，他將迫使北約遠離俄羅斯時，事實證明他錯得離譜，因為馬德里峰會唯一最受歡迎的結果是聯盟同意接納芬蘭和瑞典。我希望我可以代表整個議會說，英國將自豪地與這些民主國傢夥伴站在一起，並重申我們不可動搖的承諾，即在必要時向他們提供援助並保衛他們，就像他們為我們提供援助一樣。”

約翰遜說：“我們很高興通過向這兩個國家提供申請加入北約所需的安全保證，使他們加入北約的道路更加順暢，當我上周三會見瑞典首相安德森和芬蘭總統尼尼斯托時，我告訴他們，我確信北約會因為他們的加入而變得更加強大和安全。在普京的攻擊之前，這兩個國家都珍視其中立地位，即使在冷戰的所有危機中也是如此，這是衡量他們對今天的威脅有多重視的一個標準，瑞典和芬蘭的意見已經發生了變化，這充分說明了普京的愚蠢，他對烏克蘭的攻擊的一個永久後果將是北約與俄羅斯的邊界長度增加一倍。”

約翰遜說：“如果有人需要證明北約是純粹的防禦性組織，那麼兩個典型的和平國家應該選擇加入的事實表明了我們聯盟的真實性質。而現在是加強我們對烏克蘭的幫助的時候了，因為普京在頓巴斯的攻勢正在放緩，他那支捉襟見肘的軍隊正在遭受重大傷亡，而烏克蘭憑藉純粹的火力優勢成功地將俄羅斯人趕出了蛇島，這表明入侵者將發現要守住他所霸佔的領土是多麼困難。”

約翰遜表示：“因此，英國將再向烏克蘭提供10億英鎊的軍事援助，包括防空、無人機和電子戰設備，使我們自2月24日以來的軍事、人道主義和經濟支持總額達到近40億英鎊。為了保證我們在東翼的盟友的安全，北約在馬德里同意加強其高度戒備的部隊，我們英國將向聯盟提供更多的英國部隊，包括我們幾乎所有的水面艦隊。我們已經將我們在愛沙尼亞的部署增加了一倍，我們將把我們的國家總部升級為由一名旅長領導，並幫助我們的愛沙尼亞朋友建立他們自己的師級總部。”

約翰遜說：“議長先生，如果你追隨我們的武裝部隊現代化計畫的軌跡，你會得出一個合乎邏輯的結論，即到本十年末，英國的國防開支可能會達到國內生產總值（GDP）的2.5%。早些時候，在七國集團峰會上，第一個整天的會談恰逢一枚俄羅斯導彈摧毀了烏克蘭的一個購物中心，造成至少18人死亡。這次對一個明顯的平民目標的野蠻攻擊，加強了我的同僚領導人向烏克蘭提供更多財政、人道主義、軍事和外交支持的決心，我再次引用公報中的話—‘只要其需要’，這正是後來北約響應的說法。”

約翰遜說：“七國集團今年已承諾向烏克蘭提供近300億美元的財政支持，我們將加強對俄羅斯的制裁，英國將與美國、日本和加拿大一起禁止進口俄羅斯黃金，因為以前俄羅斯黃金的出口收入比除碳氫化合物以外的任何東西都多。七國集團將制定更多的方案，以確保因普京的封鎖而被困在烏克蘭境內的近2500萬噸糧食到達依賴這些供應的國家。就在世界經濟從大流行病中恢復的時候，普京的戰爭導致全球糧食和能源價格飆升，提高了各地的生活成本，包括在國內。”

約翰遜說：“七國集團同意，我引用（七國集團的說法）——‘立即採取行動，確保能源供應，減少價格飆升....，包括探索價格上限等額外措施’。而且，我們將幫助我們在發展中世界的合作夥伴實現他們的氣候目標，並通過按照最高的透明度和環境保護標準建造新的基礎設施來改變數百萬人的生活。通過我們的‘全球基礎設施和投資夥伴關係’（PGII），一個由英國在去年的卡比斯灣峰會上發起的想法，我們將在未來五年內調動高達6000億美元的公共和私人投資。許多受益國將是英聯邦的成員，我很高興參加在基加利舉行的這個由56個國家組成的獨特協會的首腦會議，該協會涵蓋了人類的三分之一。”

約翰遜說：“更多的國家渴望加入（PGII），我們很高興歡迎加蓬和多哥這兩個新成員。一個驚人的事實是，我們熟悉的法律和行政體系，加上英語，使英聯邦成員之間的貿易成本降低了21%。正是因為英聯邦將這一優勢與世界上一些增長最快的市場結合起來，我們正在利用英國重新獲得的主權，與儘可能多的英聯邦國家簽署自由貿易或經濟夥伴關係協議。到目前為止，我們已經做了33個，包括澳大利亞和新西蘭。我們的目標是在10月的排燈節前到達印度。”

約翰遜說：“但是，確實不是每個英聯邦成員都像我們一樣看待普京的侵略，或者完全像我們一樣看待普京的侵略，有機會反駁這些神話並指出糧食價格上漲是因為普京封鎖了世界上最大的糧食生產國之一，如果大國可以自由地摧毀他們的鄰國，那麼沒有一個英聯邦成員，無論與烏克蘭有多遠，都會真正地安全。在一個星期內，英國能夠與三個組織中的幾十個國家進行友好交往，這一事實表明我國擁有非凡的外交資產，在我們為烏克蘭的正確做法站出來，並推進英國人民的價值觀和利益時，我向眾議院推薦這一聲明。”

約翰遜在與議員們的問答環節中提出，國際社會將需要找到替代路線，將糧食供應運出烏克蘭。他說：“我們正在研究所有可能的方案，試圖將糧食以較小的數量運出。”周一，烏克蘭官員呼籲土耳其扣留一艘懸掛俄羅斯國旗、從烏克蘭運送糧食的船隻。約翰遜表示：“土耳其人對於解決這個問題絕對是不可或缺的，他們正在盡最大努力”。他說：“我感謝埃爾多安總統正在做出的努力。這確實取決於俄羅斯人是否同意讓這些糧食運出去。”

約翰遜補充說，英國正在向烏克蘭提供排雷設施和保險保護。他說：“有替代的解決方案，不涉及英國或其他軍艦在黑海的存在，如果我們不能使用海路，如果我們不能使用博斯普魯斯海峽，我們將越來越多地不得不考慮從烏克蘭運輸這些糧食的替代手段。”約翰遜說：“雖然它們可能涉及更強硬的方法，但我們也在關注的是利用河流的可能性，特別是利用多瑙河。”

英國當天還宣布了一項針對白俄羅斯的新制裁方案，包括對約6000萬英鎊貨物的貿易封鎖，原因是其在支持俄羅斯入侵烏克蘭方面的作用。英國外交部周一宣布，新的經濟、貿易和運輸制裁將禁止進口白俄羅斯的鋼鐵，同時禁止出口煉油產品、先進技術部件和奢侈品。據該部門稱，這些制裁將於周二生效，同時禁止白俄羅斯公司在倫敦發行債務和證券。英國此前曾對一系列白俄羅斯商品徵收關稅，並制裁了一些白俄羅斯公民和公司。