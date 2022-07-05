意大利雪崩 今重啟搜尋存活者

意大利/阿爾卑斯山冰川坍塌

意大利一側的阿爾卑斯山區最大冰川星期天崩塌引發雪崩，報告造成至少7人死亡、8人受傷，搜救人員曾因天氣條件而暫停搜救。據當地消息說，儘管找到倖存者的機會很渺茫，對失蹤人員的搜尋工作今天周二上午依然重啟，並且增加配備了無人機導航。

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據法新社說，兩天前意大利阿爾卑斯山最大的冰川即馬爾莫拉達冰川的一部分坍塌造成死傷，在無人機和直升機的幫助下，對失蹤人員的搜尋行動今天上午恢復。

這場災難至少造成7人死亡，8人受傷，還有十幾個人被他們的親屬報告失蹤。但現階段還不能確認冰川斷裂時失蹤者是否在現場。

傷者中，兩名德國人，一名67歲的男子和一名58歲的婦女，仍處於嚴重狀態。

協調搜索工作的危機小組所在的卡納澤鎮鎮長喬瓦尼-伯納德（Giovanni Bernard）周一告訴法新社，救援人員已經部署了配備熱像儀的無人機，希望在大量的冰塊和落石中找到可能的倖存者。

周二，由於冰川有進一步崩塌的風險，預計只有無人機和直升機可以飛過災區。沒有救援人員會徒步前往那裡。

AGI機構援引該地區高山救援服務負責人喬治-加耶（Giorgio Gajer）的話警告說，找到倖存者的機會 "幾乎為零"。

據意大利總理德拉吉周一在雪崩現場說，這場災難發生在冰川頂部創下10°C溫度記錄的第二天，正值意大利半島的熱浪來襲，毫無疑問與環境和氣候狀況的惡化有關，總理對受害者家屬表示慰問。

七名受害者中只有三名被確認，但當局沒有透露他們的國籍。

冰川在Punta Rocca附近崩塌，巨大的雪塊與石流沿着通常到達其頂峰的路線奔瀉而下。被稱為 "多洛米蒂皇後 "的馬爾默拉達，是意大利一側山脈北部中最大的冰川，屬於阿爾卑斯山的一部分。位於特倫蒂諾，它產生於阿維西奧河，可以俯瞰費達亞湖。

根據政府間氣候變化專門委員會（IPCC）3月1日發表的報告，冰雪融化是全球變暖造成的十大威脅之一，破壞生態系統並威脅到雪崩沿途的基礎設施。

在災難發生前一天，冰川頂峰測得攝氏10度的創紀錄高溫。

雪崩後，意大利當局出動數架直升機參與救援，隨着夜幕降臨，搜救任務暫時停止，待清晨恢復行動。

意大利東北部威尼託大區（Veneto）的搜救人員昨天表示，他們已調集所有阿爾卑斯山區救援隊，包括嗅探犬。

羅馬第三大學（Roma Tre University）科學教授弗雷佐蒂（Massimo Frezzotti）告訴記者，與全球暖化有關的異常溫暖天氣導致冰川崩塌，加上冬季乾燥，降水量減少了40%至50%。他說：「冰川當前狀態顯示的是8月中情況，不該是7月初就發生冰川坍塌與大規模雪崩。」