烏克蘭女教授榮獲數學“諾貝爾”獎 稱受戰爭嚴重創傷

烏克蘭/數學“諾貝爾”獎/維亞佐夫斯卡

烏克蘭數學教授維亞佐夫斯卡今天與其他3名受獎者，包括一名法國數學家，共同獲得有數學界諾貝爾獎之稱的菲爾茲獎（Fields Medal），並成為史上第2名享此殊榮的女性。她在得獎感言中說，烏克蘭戰爭深刻改變了她，也改變了烏克蘭所有的人。她將把一節數學授課獻給與她有相同老師的年輕數學家和計算機科學家尤利婭-茲達諾夫斯卡。尤利婭的偉大夢想是成為一名數學教師，但她在俄羅斯軍隊對哈爾科夫的一次導彈襲擊中喪生。維亞佐夫斯卡難過地說，當像她這樣的人死了，就好像是未來也死了。

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烏克蘭學者維亞佐夫斯卡（Maryna Viazovska）摘數學“諾貝爾”獎，成為史上第2名女性享此殊榮。法新社今天報道稱，維亞佐夫斯卡現年37歲，出生於烏克蘭首都基輔，職業為數學教授，她在芬蘭首都赫爾辛基頒獎典禮上接受此獎，同時在歐洲另一端，戰爭正在肆虐她的母國。

維亞佐夫斯卡是這個獎項設立80多年來，第2名獲此殊榮的女性。首位獲此獎項女性是伊朗出生的數學家瑪麗安．米爾札哈尼（Maryam Mirzakhani），她在2014年獲獎，3年後不敵癌症過世。

維亞佐夫斯卡1984年在烏克蘭出生，當時烏克蘭仍是蘇聯的一部分，她自2017年以來一直在瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）擔任教授。

她在頒獎典禮上播放的影片中表示，當俄羅斯2月入侵烏克蘭時，她的人生從此改變，她的姊妹已從基輔撤離。 在頒獎典禮上，她也向烏克蘭學界同胞尤利婭-茲達諾夫斯卡（Yulia Zdanovska）致敬。尤利婭-茲達諾夫斯卡是年輕數學家，與她在基輔師出同門，當俄羅斯軍隊3月發射導彈攻擊烏國城市哈爾科夫（Kharkiv）時，尤利婭-茲達諾夫斯卡在戰火中喪生。

維亞佐夫斯卡指出：「尤利婭-茲達諾夫斯卡是充滿光明的人，她的偉大夢想是在烏克蘭教導孩子們數學。」

據法新社說，「國際數學家大會」（International Congress of Mathematicians）原定在俄羅斯第2大城聖彼得堡頒發本屆菲爾茲獎，並由俄國總統普京主持頒獎。在俄國當局2月底入侵烏克蘭後，幾百名數學家簽署公開信，抗議將主辦城市選在聖彼得堡，隨後這場頒獎活動被移到赫爾辛基舉行。

烏克蘭數學家瑪麗娜-維亞佐夫斯卡(Maryna Viazovska)周二被授予菲爾茲獎，這是她所在領域最負盛名的獎項。

她的獎項是由國際數學聯盟執行委員會在烏克蘭戰爭爆發前就評審決定的，為她在基輔塔拉斯-舍甫琴科大學開始的職業生涯加冕。她在德國凱澤斯勞滕大學和波恩大學，以及巴黎附近的法國高等科學研究院深造。

法新社說，瑪麗娜-維亞佐夫斯卡正在研究優化球體緊湊堆疊的世紀性問題。這個問題被稱為 "橘子商人的問題"，自16世紀以來一直困擾着數學家，當時有人提出了炮彈的最密集堆放問題。

當研究聚焦轉移到大於三維空間的數學維度時，這種堆疊變得更加複雜。而在維度8中，可以找到一種完美的對稱。

法國一位數學老師說，數學家們幾十年來一直在與這個問題作鬥爭。波爾多大學講師Renaud Coulangeon告訴法新社："即使是最偉大的數學專家也已經放棄了。這位數學家說，由於有了新的想法，瑪麗娜-維亞佐夫斯卡找到了這個維度上的最佳堆疊的神奇證明，從而實現了壯舉。

而法國圖盧茲大學的講師菲利普-穆斯特魯（Philippe Moustrou）說："這是一個真正的驚喜。"他讚揚了這位烏克蘭女數學家為數學帶來新面貌。“她發現了堆疊額外的成分，一種真正的美。”

據該報道，研究大型球體的堆疊是有實用的，例如，在電信信號干擾的糾錯碼中。或者，在物理學和化學中，用來描述氣體的某些狀態。

據瑪麗娜-維亞佐夫斯卡解釋說，她的 "貢獻是提供了一個神奇函數的明確公式。我花了13年的時間才發現"。

瑪麗娜-維亞佐夫斯卡說，她要將一場講座獻給尤利婭-茲達諾夫斯卡。她痛悼尤利婭-茲達諾夫斯卡在俄羅斯導彈襲擊中喪生，。她說，“當像尤利婭-茲達諾夫斯卡這樣的人死了，就像未來也死了。”