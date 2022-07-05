烏總理：戰後重建資金已需7500億美元，被沒收俄寡頭資產應是重要來源

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烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）7月4日出席在瑞士進行的“烏克蘭重建會議”時表示，烏克蘭戰後的恢復計畫已經估計需要7500億美元，並指被沒收的俄羅斯和俄寡頭的資產應是重建資金的重要來源。

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什梅加爾當天在瑞士盧加諾舉行的會議上發言說：“誰必須為已經估計為7500億美元的恢復計畫買單？我們認為，復蘇的關鍵來源應該是沒收的俄羅斯和俄羅斯寡頭的資產。”他並對已經啟動沒收資產程序的國家表示感謝，並呼籲所有其他合作夥伴加入這一進程。

在烏克蘭戰後重建的其他主要資金來源中，什梅加爾還提到了國際贈款、國際金融機構的軟貸款、私營部門的投資，以及私人和企業的非預算捐款。他強調，烏克蘭的國家預算也將是資金來源之一。

同樣出席了該會議的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在講話中表示：“我們面前的任務是巨大的，正如澤連斯基總統所說。在座的各位和屏幕上其他地方的許多人都希望支持和幫助重建烏克蘭。這不僅符合我們的利益，而且也是我們的道德責任，我們的道德義務。”

馮德萊恩補充說：“這就是為什麼歐盟委員會向烏克蘭政府提議建立一個重建平台，以規畫投資需求，協調行動，引導資源，當然還有支持一個雄心勃勃的改革議程。這個平台將是為我們的共同工作制定戰略方向和優先事項的地方，以關注面向未來的重建，走向氣候中和，擁抱數字十年，建立一個不落人後的社會市場經濟，確保安全和國防，以及所有這些都嵌入良好的治理。”

馮德萊恩談到：“烏克蘭將處於領先地位。因為我們的行動將由烏克蘭人民的願望和慾望所驅動，這一點非常重要。這個平台將彙集各國、各機構、私營部門和民間社會；我們來自全球各地的合作夥伴，從瑞士到美國，歐洲和國際組織：從已經在烏克蘭工作的歐洲重建和發展銀行，到歐洲投資銀行；從國際貨幣基金組織到世界銀行。當然，它將涉及企業和商業協會，以及他們所有令人難以置信的技術，我們需要這種技術，我們需要這種專業知識。就在最近，在達沃斯，什梅加爾總理和我，我們已經看到公司和企業家對參與烏克蘭重建的濃厚興趣。這個平台將向每個人開放，每個關心烏克蘭未來的人。”

馮德萊恩指出：“克里姆林宮的目標是摧毀烏克蘭的軍事、政治和經濟。他們想破壞烏克蘭作為一個國家的存在。我們不能也絕不會讓這種情況發生。自戰爭開始以來，我們都動員起來了——例如，歐洲聯盟已經動員了大約62億歐元的財政支持。如你們所知，還有更多必須要來，而且會來的。我們充分意識到，現在有資金流動，有必要提供預算支持，以進行緊急救濟。我們將大量參與。但是，在這個房間里，我們也必須大力參與中期和長期重建。”

馮德萊恩表示：“我們永遠無法與烏克蘭人每天做出的犧牲相比。烏克蘭的年輕人正在為把理想變成現實而獻出自己的生命。他們正在為一個自由和獨立的烏克蘭而戰。他們正在為尊重國際法和我們的價值觀而奮鬥。所以我們知道，他們的戰鬥也是我們的戰鬥。當我們在這些日子裡努力幫助烏克蘭贏得這場戰爭時，我們也必須確保烏克蘭贏得必將到來的和平。榮耀歸於烏克蘭。”

此外，目前擔任歐盟輪值主席國的捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）周一發表文章強調，儘管成員國在許多問題上有合理的不同立場，但歐盟必須共同對付俄羅斯。他說，捷克於上周五從法國手中接過輪值主席國職位，將考慮到意見分歧，但為了取得進展，需要團結一致。他還表示，應鼓勵捷克公司參與烏克蘭的戰後重建，現在就有必要開始為戰爭的結束做準備，以便在戰爭結束時，能夠立即提供幫助。