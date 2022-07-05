瑞典與芬蘭今與北約正式啟動入盟程序 仍聚焦土耳其“殺手鐧”

北約/瑞典/芬蘭/土耳其

因烏克蘭戰爭，瑞典與芬蘭申請加入北約今天邁出歷史性一步，這是歷史性的。瑞典和芬蘭今天在布魯塞爾北約總部簽署了入盟議定書。儘管上述兩個國家都已議會通過確認申請，日前結束的北約西班牙峰會也一致決定接受申請，但是，加入北約仍然需要該組織所有成員國議會批准。鑒於土耳其將瑞典與芬蘭必須澄清涉及土耳其問題反恐立場，也包括引渡土耳其追緝的持不同政見者，與同意瑞典與芬蘭加入北約掛鉤，一般認為，瑞典與芬蘭加入北約，仍然有漫長的道路要走。

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據本台報道，北約啟動了瑞典和芬蘭加入北約程序，各方今天簽字。北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格說：“我們準備好歡迎芬蘭和瑞典入盟，這兩個新盟友自身擁有軍事實力，也將強化北約的軍事力量和能力。”

本台在布魯塞爾的記者Jean-Jacques Héry報道稱，瑞典和芬蘭於2022年5月中旬申請加入。僅僅一個半月之後，以前所未有的速度，北約三十個成員國今天上午在布魯塞爾的組織總部簽署入盟議定書。這兩個國家正在放棄傳統的中立地位，反映俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲正在發生的動蕩的跡象。

北約秘書長斯托爾滕貝格對他們表示歡迎，稱："如果我們想要和平，我們就必須為戰爭做好準備。北約新的威懾和防禦戰略使我們能夠在俄羅斯入侵烏克蘭的幾個小時內加強我們聯盟的東翼防禦。

在今天的簽署之後，北約的30個成員國的議會必須在各國國家層面上批准加入。很難確切知道這將需要多長時間，但普遍似乎都一致認為，土耳其還是留下了疑問。作為土耳其議會同意的交換條件，土耳其希望瑞典引渡73名被安卡拉認為是恐怖分子的人。

法新社也聚焦土耳其隱埋的障礙。北約的30個成員國周二啟動瑞典和芬蘭加入北約的批准程序，這是俄羅斯在烏克蘭的戰爭促使這兩個北歐國家做出的一個裡程碑式的決定。

瑞典外交部長安-林德，芬蘭外交部長佩卡-哈維斯托星期一在布魯塞爾的組織總部與北約作最後的會談，談話細節內容尚且不清楚是否涉及入盟困難。

土耳其同意在馬德里舉行的北約領導人峰會上啟動這一進程，但總統埃爾多安提醒這兩個北歐國家需要滿足土耳其提出的條件。埃爾多安在一次新聞發布會上警告說："如果他們履行職責，我們將把申請議案提交給土耳其議會通過；但如果他們不照做，我們就不可能把議案送到議會......"。

埃爾多安提到了關於引渡 "73名恐怖分子 "的 "瑞典承諾"。稱它載於上周二三國領導人在峰會開幕前在馬德里簽署的一份備忘錄中。

幾年來，安卡拉一直要求斯德哥爾摩引渡庫爾德活動家和與傳教士法土拉-居倫創立的運動關係密切的人，土耳其當局指控他策畫了2016年7月的政變企圖。

法新社引述歐盟外交部長何塞普-博雷爾（Josep Borrell）的發言人納比拉-馬斯拉里（Nabila Massrali）周一表示，瑞典和芬蘭是歐盟成員國，但在馬德里簽署的協議 "只是對這三個國家做出的承諾"。發言人指出，“反恐立法是國家的主權權利，但它必須尊重基本規則和權利。” 她還對媒體說：“土耳其對該國反恐怖主義立法有廣泛的解釋，並利用它來逮捕所有發表批評意見的人、記者、律師、人權維護者。”