約翰遜內閣兩大臣抗議醜聞不斷宣布辭職 工黨黨魁提議提前大選

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在英國保守黨內部近日再爆醜聞後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的執政前景周二遭受重大打擊，由他領導的內閣中的衛生大臣賈維德（Sajid Javid）和財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）相繼宣布辭職。二人表示，他們不能再為陷入醜聞的政府工作。英國工黨黨魁斯塔莫（Keir Starmer）當天在受訪時提出，英國需要更換政府，支持提前舉行大選。

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在經歷了“派對門”事件調查和在不信任投票中“逃過一劫”後，約翰遜政府再度陷入一起因酗酒引發的醜聞：保守黨副黨鞭平徹（Chris Pincher）6月30日因被曝酒後猥褻兩名男子而辭職，後被保守黨停職。然而，平徹後續被曝出多年來更多性行為不端的指控，引發輿論對約翰遜是否明知其品行仍委以重任的質疑。

英國首相府最初表示，約翰遜今年2月任命平徹出任保守黨副黨鞭前不知曉有關他行為不端的具體舉報。然而，首相府發言人7月4日改口，稱約翰遜知曉一些針對平徹的指認，但這些指認所涉事件要麼已經解決，要麼沒有發展為正式的控告。在沒有正式控告的情況下，“基於沒有事實根據的說法就中止對平徹的任命是不合適的”。

首相府一直在努力解釋，在一波關於平徹以前被指控的行為的披露中，他為什麼會在政府中任職，否認約翰遜對這些指控有任何具體了解。周二，有消息稱，大約三年前，有人在英國外交部對當時在該機構供職的平徹進行了投訴，約翰遜被告知發生了什麼。

隨着事件的發酵，在約翰遜內閣中擔任衛生大臣的賈維德和財政大臣的蘇納克周二晚間相繼在推特上發布了他們的辭職信。蘇納克在他的辭職信中說：“公眾理所當然地期望政府能夠適當地、有能力地和認真地開展工作”。他表示：“我認識到這可能是我最後一份部長工作，但我相信這些標準值得我去爭取，這就是我辭職的原因。”

蘇納克在信中補充說：“在準備我們下周關於經濟問題的擬議聯合演講時，我清楚地看到，我們的方法在根本上太不一樣了。”他稱：“我很難過要離開政府，但我不情願地得出結論，我們不能繼續這樣下去。”

賈維德在他的辭職信中寫道：“擔任這一職務是我的巨大榮幸，但我很遺憾，我不能再憑良心繼續下去了”。他補充說，上個月對首相的信任投票“是一個謙遜、握手和新方向的時刻”。賈維德表示：“然而，我遺憾地說，我很清楚，在您的領導下，這種情況不會改變—— 因此您也失去了我的信任。”

賈維德和蘇納克並不是周二唯一離開的人。兩人辭職後不久，保守黨副主席阿夫拉米（Bim Afolami）在電視直播中宣布他也將辭職。阿夫拉米向記者表示：“我只是認為首相不再得到我的支持......黨的支持，甚至國家的支持。”阿夫拉米還呼籲約翰遜下台，其他幾位低級政府官員也在周二晚些時候宣布辭職。

在蘇納克和賈維德宣布辭職的前幾分鐘，約翰遜在受訪時承認任命平徹進入他的政府“是一個錯誤”。反對黨、工黨黨魁斯塔莫則強調，保守黨政府“顯然正在崩潰”。他在約翰遜內閣的兩名高官辭職後發表的一份聲明中說：“保守黨內閣部長們一直都知道這位首相是誰。在這個令人遺憾的故事中，他們一直是他的拉拉隊。在他違法的時候支持他。在他一再撒謊時支持他。當他嘲笑英國人民的犧牲時，他們支持他。”

被記者問及如果在接下來的兩周內舉行全國大選，他是否支持時，斯塔莫說，保守黨政府正在崩潰，英國需要重新開始，需要更換政府。英國YouGov周二晚上的一項快速民意調查發現，69%的英國人認為約翰遜應該辭職首相。

這比民調機構在6月9日提出同樣問題時高出11個百分點。當晚認為約翰遜應該辭職的比例包括大多數（54%）的2019年保守黨選民。總體而言，根據該民調在英國民眾中，只有18%的人認為，約翰遜應該繼續擔任他的職務，2019年保守黨選民的比例上升到三分之一（33%）。