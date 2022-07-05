莫斯科任命一名前聯邦安全局官員擔任烏東赫爾松行政長官

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭奧德薩州Serhiivka一棟住宅樓遭俄羅斯的導彈襲擊損毀。2022年7月1日照片

一名來自俄羅斯強大的安全情報機構（FSB）的俄羅斯官員今天被任命擔任烏克蘭赫爾松地區的政府首腦，赫爾松被俄羅斯軍隊佔領。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯佔領區政府負責人弗拉基米爾-薩爾多周一晚間在電報群上報告說，現任俄羅斯西北部加里寧格勒地區政府的第一副首腦的謝爾蓋-葉利塞耶夫被任命"成為赫爾松地區的政府首腦"。並說葉利塞耶夫於星期二今天就上任。

據加里寧格勒地區網站消息，51歲的葉利塞耶夫畢業於聯邦安全局學院，曾在安全局擔任過不確定的職務。

烏克蘭人投奔莫斯科的前烏克蘭議員阿列克謝-科瓦廖夫在6月底的一次暗殺行動中倖存下來，他被任命為葉利塞耶夫的副手，負責農業。

自佔領赫爾松以來，莫斯科一直在當地推行俄羅斯化政策：發行盧布，發放俄羅斯護照，第一家俄羅斯銀行也在6月底在開業。

赫爾松當地抗議與批評的聲音被壓制，經濟活動主要由佔領當局控制。

法新社說，俄羅斯總統普京在對烏克蘭發動侵略攻勢時曾表示，俄羅斯不會佔領烏克蘭。但從那時起，克里姆林宮只說，居民將選擇他們的未來，並暗示俄羅斯贊成通過公投來組織吞併，就像在克里米亞那樣。

但最近幾周有幾起針對克里姆林宮在佔領區任命的代表的暗殺襲擊，例如針對阿列克謝-科瓦廖夫的襲擊。

法新社說，烏克蘭部隊近期在赫爾松地區再次發動攻勢，已經從俄羅斯軍隊手中奪回了一些陣地。