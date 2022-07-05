重建烏克蘭7500億歐：反腐敗躍上關注

烏克蘭/國際重建會議

儘管失去了盧甘斯克地區，烏克蘭政府仍希望為戰後做準備，特別是在瑞士盧加諾舉行的國際會議上。出席會議的烏克蘭總理估計，重建國家至少需要7500億美元。但是，雖然烏克蘭危機引發了前所未有的慷慨大潮，但在這個被普遍腐敗困擾的國家，如何管理這些資金的問題，躍上關注。

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烏克蘭的腐敗已經成為戰後重建會議的核心問題。據本台在日內瓦的記者Jérémie Lanche報道稱，根據透明國際的數據，烏克蘭是世界上180個國家中第58個最腐敗的國家。據該非政府組織稱，四分之一的烏克蘭人在過去12個月中曾向公職人員行賄。評論擔心，儘管基輔為遏制這一現象做出了真實而巨大的努力，但仍然不能完全排除一些國際援助資金被挪用的風險。

據巴塞爾治理研究所研究員尤漢尼-格羅斯曼說，“我們迫切需要加強反腐機構，以便能夠處理如此巨量的資金。”尤漢尼-格羅斯曼說，“但烏克蘭當局及反腐機構今天還沒有準備好能夠接受這麼多錢。”

雖然曾是一個壞學生，烏克蘭卻是在反腐鬥爭中取得最大進展的國家之一，特別是自2014年烏克蘭克里米亞遭兼並引發的社會革命以來。官方稱反腐鬥爭是一場像對俄羅斯軍隊那樣做鬥爭的至關重要的戰鬥。

尤漢尼-格羅斯曼說："破壞烏克蘭和該地區國家的腐敗，主要是前蘇聯的遺產。腐敗和貪污是俄羅斯用來腐蝕對付烏克蘭的。因此，如果烏克蘭不打擊腐敗，烏克蘭也無法打擊克里姆林宮。

至於烏克蘭的寡頭，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在當選後曾試圖將他們“趕盡殺絕”，但自俄羅斯入侵以來，他們又自相矛盾地重獲青睞。他們中的很多人都選擇將自己的財富服務於國家，為抗戰而貢獻。