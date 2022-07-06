俄當局威脅把試圖流亡到以色列的猶太族裔再關回鐵幕

俄烏戰爭繼續，現有數以萬計的異議人士、企業家、知識分子或藝術家正在選擇離開俄羅斯，到以色列避難。普京政府威脅要把那些試圖流亡到以色列的俄羅斯境內猶太族裔重新關回鐵幕。

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俄羅斯當局威脅要禁止猶太人機構在其領土上開展移民業務，指責這些專門協助辦理移民到以色列的機構違反了有關收集俄羅斯公民數據的法律。 這項警告並未以明確的方式要求這些從事移民作業的機構停止在俄羅斯的活動，但向他們提出了警告。

自去年 2 月俄羅斯對烏克蘭開戰以來，越來越多的俄羅斯境內的猶太人移民到以色列。 他們因國際社會的經濟制裁俄羅斯而限制的他們的活動，俄羅斯當局對於反對派人士施於越來越大的政治迫害。

有數以萬計的異議人士、企業家、知識分子或藝術家目前正在選擇離開俄羅斯。

許多人匆忙收拾行囊，因為他們反對戰爭，而且害怕被“歸檔”為“外國代理人”。他們害怕將會被迫作自我審查，或更糟的是，被判入獄。

這家猶太機構國際事務發言人帕勒莫( Yigal Palmor )指出，“自俄烏衝突開始以來，我們已經收納登記了大約 44,000 個入境申請案，其中 6,000 個已經從猶太人回歸法中受益。”

後來加入登記的大多受過教育，來自城市，屬於中產階級或更高層的民眾。

相比之下，有 35,000 名烏克蘭人選擇流放到以色列，至少暫時是這樣。其中有12000名實現了他們的移民程序。 9000人只是申請過境以色列

受到俄羅斯當局的壓力因而不滿：自烏克蘭爆發敵對行動以來，俄羅斯政府一直向其境內的猶太社區領導人施壓，要求他們公開支持俄羅斯發動的戰爭。 6 月，位於莫斯科的歐洲拉比會議的主席歌德施密德拉比( Pinchas Goldschmidt) 離開莫斯科，前往以色列避難。