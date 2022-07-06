俄羅斯對馬克龍公布9分鐘電話會談內容大為光火

烏克蘭戰爭/俄羅斯/法國

俄羅斯總統普京對法國總統馬克龍公布他與馬克龍早前電話會談內容不滿。該電話會談於2022年2月20日舉行，4天後，普京宣布以特別軍事行動為名的侵略烏克蘭戰爭。法國電視台日前以專題報道公布對話內容。俄羅斯外長拉夫羅夫今天在越南訪問時提及俄羅斯對馬克龍的做法不滿。

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莫斯科批評法國公布馬克龍與普京的電話會談是違反外交禮儀的行為。法新社今天報道稱，俄羅斯外交部長拉夫羅夫周三對法國電視二台發表在莫斯科對烏克蘭發動侵略攻擊的四天前法國和俄羅斯總統之間的訪談做法表示異議。

拉夫羅夫在訪問越南期間說："外交禮儀不允許單方面泄露此類錄音。"

馬克龍和普京之間緊張的9分鐘電話交談內容在法國電視二台的一部紀錄片中播出，該紀錄片追溯了法國總統馬克龍為試圖防止烏克蘭衝突激化而進行的調解。儘管莫斯科一再否認，但俄羅斯被指準備發動戰爭。

據俄羅斯外長拉夫羅夫說，俄羅斯沒有理由對兩位領導人之間的談話內容感到羞愧。拉夫羅夫說，“我們一直都是以這樣的方式進行談判的，我們永遠不會感到羞愧。” 他說："我們總是直言我們的想法，解釋我們的立場。