俄羅斯軍隊依仗轟炸優勢在烏克蘭頓巴斯穩紮穩打

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊繼續在頓巴斯推進。俄羅斯軍隊利用強大的火炮與火箭彈優勢，對戰略目標持續轟炸並推進戰果。在周日攻克頓巴斯的戰略城市裡西昌斯克後，俄羅斯軍隊正向西部和斯洛維揚斯克推進。

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據法新社昨夜今晨自烏東報道，俄羅斯軍隊周二繼續在頓巴斯推進，這是他們想要完成征服的烏克蘭東部工業盆地的戰略目標，斯洛維安斯克市自然在俄羅斯的攻擊視線中，也是殘暴轟炸的目標。

據斯洛維揚斯克所在的頓涅茨克州州長帕夫洛-基里連科在電報群Telegram上說，襲擊造成2人死亡，7人受傷，襲擊的中心市場。法新社記者看到，火箭彈擊中了市場，在那裡引起了大火，鄰近的街道也遭炮擊。

轟炸發生兩小時後接受採訪的一家店主魯斯蘭(Ruslan)眼看着自己的店鋪被燒毀。他譴責俄羅斯軍隊的 "種族滅絕 "行為，說這種轟炸的目的是 "嚇唬人們逃離 "該城市。一位居民說，"俄羅斯人再次故意將平民聚集的地方作為轟炸目標。這是純粹的恐怖主義。"當地呼籲居民疏散。

法新社說，在周日攻克頓巴斯的戰略城市裡西昌斯克後，俄羅斯軍隊正向西部和斯洛維揚斯克推進，該市在戰前有10萬居民。盧甘斯克州州長昨天晚間說："里西昌斯克附近正在發生激烈戰鬥（...）。俄羅斯軍隊 "不斷試圖建立交通通道，以轉移繳獲掠奪來的物資。"

據斯洛維揚斯克市市長Vadim Liakh在Facebook上警告說，俄羅斯軍隊對全城進行大規模的炮擊。他呼籲居民保護安全。

俄羅斯軍隊周二向西推進，向仍在烏克蘭控制下的頓涅茨克省的兩個最大城市--斯洛維揚斯克和克拉馬托爾斯克推進。早上，他們離Siversk大約10公里，俄羅斯軍隊對此地已經炮擊了好幾天。

俄羅斯軍隊周二表示，他們已經摧毀了頓涅茨克的兩個烏克蘭指揮所。