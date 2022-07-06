俄羅斯軍隊把烏克蘭最大核電站改成軍事基地

烏克蘭/俄羅斯/核電站

俄羅斯軍隊正將歐洲最大的核電站改造成一個監視前線的軍事基地，加劇了這座巨大核電站及其數以千計工作人員長達數月的安全危機。

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據華爾街日報署名Drew Hinshaw / Joe Parkinson今天報道說，3月份，500多名俄羅斯士兵佔領了位於烏克蘭南部的紮波羅熱核電站(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)。據工人、居民、烏克蘭官員和外交官稱，在用於冷卻該核電站六個反應堆的水庫的沿岸，這些俄羅斯士兵最近幾周部署了重炮炮台，並埋設了殺傷性地雷。烏克蘭軍隊控制着分布在對岸的幾個城鎮，距此約3英里（約5公里），不過他們認為攻擊這個核電站並不容易，因為在使用中的核反應堆周圍進行炮戰本身就存在危險。

新部署的上述武器裝備使得該核電站實際上能不受烏克蘭軍隊的反擊，對於受嚴格監管的原子能行業，這帶來了一個前所未見的情況：把一座核電站緩慢地改造成一座軍事要塞。作為俄羅斯戰爭策略中一個不太受到關注的方面，該國軍隊每天都在這個規模居於世界前列的核電站周圍部署武器，在俄軍向烏克蘭南部的挺近陷入停頓之際，藉此加強對前線的控制。

據該報道，該核電站裝機容量為5.7吉瓦，裡面樹立着一些斑駁的煙囪。上個月，在已經部署了grad火箭發射器、坦克和運兵車的基礎上，俄羅斯軍隊利用煙囪的陰影部署了一輛Smerch炮車。這個核電站周圍的土地現在挖出了戰壕，臨時搭建的犬舍中駐紮着軍事警衛犬。俄羅斯國家原子能公司(ROSATOM)的高級技術人員已經在核電站下面一個戒備森嚴的掩體中建立了一個基地。

“俄軍把這裡當作自己的炮兵基地，”一名駐紮在附近城市紮波羅熱的歐洲官員說。“俄軍知道，烏軍不會回應他們從該核電站發動的攻擊。”紮波羅熱市仍在烏方控制之下。烏克蘭國防官員表示，即使他們的部隊有能力發動常規軍事行動，重新奪回該核電站，他們目前的重點仍然是向東北部城市哈爾科夫和南部城市赫爾松發起反攻。

前烏克蘭國防部長Andriy Zagorodnyuk表示：“這似乎是俄羅斯的一種戰術，奪取關鍵基礎設施，然後將其當做擋箭牌。”他說：“我們不會突襲該核電站……唯一的辦法就是包圍它，佔領周圍地區，然後讓俄軍離開。”

華爾街日報說，但紮波羅熱核電站的員工和家屬擔心，該核電站軍事部署日益增多，恐怕會在這個距離切爾諾貝利僅300英里的地點引發另一場事故。切爾諾貝利是世界上最嚴重的核災難發生地。一名員工的妻子說：“俄軍不明白他們在那裡的所作所為會帶來什麼後果。”

該報道原文鏈接：cn.wsj.com/articles/%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E5%86%9B%E9%98%9F%E6%8A%8A%E4%B9%8C%E5%85%8B%E5%85%B0%E6%9C%80%E5%A4%A7%E6%A0%B8%E7%94%B5%E7%AB%99%E6%94%B9%E6%88%90%E5%86%9B%E4%BA%8B%E5%9F%BA%E5%9C%B0-11657091707