出口順差大國德國首次出現出口逆差

德國經濟

2022年7月4日，在德國施韋特的PCK煉油廠，一團火焰正在燃燒。同一天，聯邦-州項目組將舉行第二次會議，討論施韋特煉油廠的未來。中午將就這一問題發表新聞聲明。該煉油廠將特別受到針對俄羅斯的石油禁運的影響，因為它由俄羅斯國有企業Rosneft的德國子公司控股，主要加工來自Druzhba管道的俄羅斯石油。

據德國電視一台報道，德國五月份的出口與四月份相比有所下降。這是多年以來，德國首次出現出口逆差。但對俄羅斯的出口卻在強勁增長。

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自烏克蘭戰爭爆發以來，原油和天然氣價格不斷上漲，使得能源依賴進口的德國的進口額大大增長。與四月份相比，德國五月份的出口略有下降。根據聯邦統計局的數據，德國5月出口下滑了0.5%，為1258億歐元。與此同時，進口增加了2.7%，達1267億歐元。五月份的對外貿易因此出現了9億歐元的逆差。這是自2008年1月以來，出口大國德國對外貿易首次出現逆差。在這之前，聯邦統計局沒有可比性數據，因為當時的統計數據已經轉換。多年來，德國因其高出口順差而受到國際批評。

引人注目的是德國對俄羅斯的出口強勁增加。與四月份相比，對俄出口五月份增加了29.4%，達到10億歐元。儘管在烏克蘭受到攻擊後，歐盟對俄羅斯實行了制裁，並採取了限制出口的措施。三，四月間，對俄出口曾大幅下滑。與前一個月相比，從該國進口的產品減少了9.8%，為33億歐元。俄羅斯主要提供原材料和能源。專家解釋說，對俄羅斯出口增加的原因部分是價格上漲。但造成增長的原因尤其是醫藥產品的出口，因為這些產品不受制裁。

德國對歐盟成員國出口價值達675億歐元，與四月份相比減少了2.8%。德國大多數產品出口到美國。與四月份相比出口，該出口增長了5.7%，達134億歐元。與此同時，價值74億歐元的貨物從美國運到了德國，增長了9.7%。

德國五月份對中國的出口增加了0.5%，達87億歐元。德國五月份的進口大部分來自中國，價值為180億歐元。但與四月份相比，還是減少了1.6%。

德國對俄羅斯的出口與前一年相比下滑了54.6%。

德國《商報》報道說：德國工商大會（DIHK）外貿領域負責人特萊爾（Volker Treier）認為，“出口萎縮已經開始”。接下來的數月里，世界經濟景氣以及國際市場對德國產品的需求將更加低迷，尤其是新興國家為應對能源、原材料和糧食價格上漲，不得不節省有限的外彙。因此德國的汽車、機械和技術出口等行業將面臨"艱難時期"。

德國聯邦批發、外貿和服務業協會（BGA）也表達了類似的看法。該協會主席楊杜拉（Dirk Jandura）表示“前景黯淡”。他估計，俄烏戰爭的後果和國際供應鏈受損將對德國外貿造成進一步影響，"眼下企業的訂單還很充裕，但新訂單在減少。"