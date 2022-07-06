埃爾多安稱俄烏接近就糧食運輸達成協議 英國對烏追加1億英鎊軍事援助

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土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)周二在出席記者會時表示，莫斯科和基輔可能只差幾天就能敲定一項協議，以允許數百萬噸烏克蘭糧食通過黑海出口海外。同樣在當天，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)進行了電話會談後宣布，英方將對烏追加10門自走炮和巡飛彈等額外的軍事援助。

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埃爾多安當天在土耳其首都安卡拉與來訪的意大利總理德拉吉（Mario Draghi）出席聯合記者會時表示，“（俄烏之間的）談判正在進行，以便這些糧食和葵花籽油，所有東西都能到達世界。”他說：“在一個星期或10天內，我們將加強談判，並試圖達成一個結果。”

在和平時期，烏克蘭是全球糧食出口大國，但自俄羅斯入侵以來，其黑海港口被封鎖，阻止了運往埃及、也門和其他急需的國家的農作物。俄羅斯還襲擊了烏克蘭的糧倉，並被指控偷運了烏方的糧食庫存。土耳其正試圖在俄烏之間進行調解。基輔方面希望土耳其為通過黑海運送糧食的船隻提供安全保障。

埃爾多安強調，烏克蘭糧食的商業航運的安全通道非常重要，因為雖然土耳其還沒有出現糧食短缺，但非洲已經面臨“一個巨大的問題”。德拉吉表示，土耳其在該計畫中扮演“核心作用”。他還提及聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在上周的七國集團峰會上概述了相關計畫。

德拉吉介紹稱：“這個作用是保證（運糧）船隻的安全，並確保船隻不攜帶武器。”他補充說，該計畫“非常令人鼓舞”，因為其不需要在港口排雷，已經確定了潛在的路線，並且已經建立了工作組。德拉吉說，目前該計畫尚未被實施的原因是缺乏“克里姆林宮的最終同意”。

德拉吉補充說，這一正在商議中的協議還具有“非常高的戰略價值”，因為它可以為通過談判實現和平鋪平道路。他說：“在努力實現和平的背景下，這是達成協議的第一步，為了一個必須涉及我們所有人的目標，因為它影響到最貧窮國家數百萬人的生活。”

同樣在當天，約翰遜與澤連斯基進行了通話，並向後者通報了上周舉行的七國集團峰會和北約峰會期間有關烏克蘭問題的討論。據英國首相府介紹：“澤連斯基總統闡述了烏克蘭目前的局勢，以及俄羅斯最近的進展，首相則介紹了英國最新的軍事裝備（援助），包括10套自行火炮系統和巡飛彈，這些裝備將在未來幾天和幾周內運抵（烏克蘭）。首相說，全世界都在支持烏克蘭，他相信澤連斯基總統的軍隊能夠奪回最近被普京軍隊佔領的領土。”

聲明指，“在糧食問題上，雙方領導人就儘快將糧食運出烏克蘭的重要性達成一致，首相表示，英國繼續與合作夥伴就下一步行動進行密切合作，並隨時準備以任何可能的方式提供幫助。兩位領導人還討論了在英國出生的烏克蘭戰士的情況，他們在最近幾周被俄羅斯軍隊俘虜。”

澤連斯基通過推特表示，“與約翰遜進行了通話。感謝對烏克蘭的堅定支持——最近決定提供10億英鎊的安全援助和今天的1億英鎊（援助）。談到了世界的糧食安全和對烏克蘭的安全保障。感謝英國願意主辦2023年聯合橄欖球錦標賽。”