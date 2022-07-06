法國承諾幫助烏北部切爾尼戈夫地區重建 第2名赴烏作戰法國公民身亡

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法國外交部7月5日通過聲明表示，法國中央和地方政府承諾將幫助烏克蘭北部遭受俄軍為期數周轟炸的切爾尼戈夫地區重建。此外，該部門還證實第二名赴烏作戰的法國公民在烏克蘭因炮擊受傷過世。

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在瑞士南部城市盧加諾結束了為期兩天的“烏克蘭重建會議”後，約40個國家的領導人周二簽署了《盧加諾宣言》，為重建烏克蘭制定了一系列原則。法國外交部對此通過聲明表示：“雖然俄羅斯對烏克蘭的侵略仍在繼續，但法國歡迎關於烏克蘭重建的盧加諾會議，法國也參加了這次會議。這次會議將使合作夥伴之間的協調成為可能，並確立指導這個國家不可或缺的重建的主要原則。”

聲明稱：“法國，包括國家和地方當局，將特別把重建工作的重點放在切爾尼戈夫地區，該地區在戰爭的頭幾周受到俄羅斯轟炸的嚴重打擊。切爾尼戈夫市與法國有着長期的聯繫。這些努力將補充法國自2月24日以來一直向烏克蘭提供的人道主義、經濟、金融、外交和軍事援助。只要有必要，它就會一直保持其承諾。”

此外，就記者提問：“據我們在RTL電台的同事說，一個20歲的年輕人於6月25日因傷勢過重而死亡。6月初，他在哈爾科夫前線受傷，與另一名法國戰士維爾弗里德·布萊里奧（Wilfried Blériot）在俄國炮火中喪生相同。”

法國外交部發言人回答說：“我們收到了他去世的不幸消息。我們向他的家人表示哀悼，歐洲和外交事務部的相關部門正在與他們聯繫。我們重申，烏克蘭的整個領土是一個戰區。在這種情況下，無論出於何種原因，前往烏克蘭旅行在形式上是不可取的。”