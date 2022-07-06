溫和派？梅德韋傑夫揮舞核大棒

俄羅斯/烏克蘭/核武器

俄羅斯前總統梅德韋傑夫今天隱諱地威脅使用核武器。梅德韋傑夫還斥責國際刑事法院（ICC）調查烏克蘭的戰爭罪對俄羅斯軍隊的指控，並說國際刑事法院絕無制裁俄羅斯的可能。法新社說，一些輿論此前將梅德韋傑夫稱為溫和派，因為他與普京輪換當總統與總理時，推動與歐洲走近。俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發以來，梅德韋傑夫遭譴責墮落為發表無恥言論的常客。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯前總統梅德韋傑夫威脅使用核武器。據法新社今天報道稱，俄羅斯前總統德米特里-梅德韋傑夫周三說，“懲罰一個擁有世界上最大核武庫的國家的想法本身就很荒謬。”

梅德韋傑夫現任俄羅斯安全委員會副主席，梅德韋傑夫在他的Telegram賬戶上寫道：“制裁俄羅斯，有可能引發對人類的生存危險的威脅。”

梅德韋傑夫抨擊美國想要將俄羅斯送上國際法庭，而美國卻從未因美國在世界各地的戰爭而受到懲罰。梅德韋傑夫指控說，美國的這些戰爭已造成2000萬人死亡。

梅德韋傑夫在2008年至2012年擔任總統，當時由於總統任期限制，普京曾短暫離開克里姆林宮，“屈尊”擔任梅德韋傑夫的政府總理。

法新社說，梅德韋傑夫曾被認為是一個溫和的人物，他在2012年至2020年期間擔任總理。但是，自俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭開始以來，梅德韋傑夫已成為西方國家最激烈的批評靶子之一。梅德韋傑夫被指已經成為發表無恥言論的常客，例如將俄羅斯的敵人描述為 "混蛋 "和 "下流胚"。

法新社說，國際刑事法院（ICC）目前正在調查俄羅斯在侵略烏克蘭的戰爭犯罪指控。俄羅斯系統地否認了俄羅斯軍隊被指控的所有侵權行為：轟炸平民、行刑處決、強姦等等。俄羅斯相反指控烏克蘭才犯有戰爭罪。