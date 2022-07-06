英10部長辭職 約翰遜穩坐釣魚船？

英國

英國政府兩波辭職潮，共有10名部長因多種原因辭職，媒體批評約翰遜政府因醜聞，不滿以及分歧原因而走人的部長，顯示首相約翰遜無比脆弱，他也應該捲鋪蓋走人。但英國政府今天部長聯席會議上，首相約翰遜堅稱他應該完成使命，不會辭職。

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據本台報道，英國首相約翰遜7月6日是難熬一天。但約翰遜在政府部長聯席會議上說，儘管在醜聞不斷的背景下，政府中出現了一連串的辭職事件，削弱了政府的力量，但他還是決心 "繼續 "行使賦予他的任務職責。

約翰遜在政府部長聯席會議期間對媒體說，“我們將繼續履行委託給我的任務。即使在困難的情況下，當一個偉大的任務交給我時，總理的工作就是繼續下去，這也就是我將繼續要做的。”

英國首相在周三中午面對每周一次的政府問答時，他的政府出現多個部長辭職潮。一共有10位部長辭職，包括兩位有權勢的部長，經濟部的里希-蘇納克和衛生部的薩吉德-賈維德。

7月6日，英國報紙都聚焦首相約翰遜的不穩定地位。

據本台在倫敦的記者Emeline Vin報道稱，英國各報都不看好約翰遜政府前景。

泰晤士報用整個頭版來報道首相難題，報紙貼了總理的照片，看起來憂心忡忡的樣子。該報作題："懸崖邊上的約翰遜"。該報紙版還刊登兩位辭職部長薩吉德-賈維德和里希-蘇納克的面孔，他們卻是滿臉笑容。

偏向保守黨立場的《電訊報》回顧了部長辭職潮的原因，引述辭職者的說法是缺乏誠信和信任。該報社論對唐寧街10號住戶的未來相當悲觀。

約翰遜在《郵報》中被比作 "能夠從僵局中溜走的油膩小豬"：說"即使是他也無法生存"。" 並說“他是時候離開了。”

左派的《衛報》說，現在已經不再是首相是否會辭職的問題了，而是何時和如何辭職的問題了。

報道稱，最有創意的是《每日星報》，該報用"博佐的帷幕"卡通小醜來稱約翰遜"被擠出了馬戲團老闆的職位，因為他是個傻瓜。"

報道沒有提及填補辭職部長人選細節。