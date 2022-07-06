西班牙毒品大戰：販毒大軍裝備精良用水下無人機

西班牙/毒品/水下無人機

西班牙販毒者利用水下無人機將貨物從摩洛哥通過直布羅陀海峽運到西班牙。根據西班牙警方新近的起獲，有8人在安達盧西亞的不同城鎮被逮捕，查獲了145公斤大麻、15.7萬歐元現金、10輛車和十幾架無人機。其中一些無人機功率與機體都非常大，居然配有12個馬達。

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西班牙警方在為期14個月的調查後，獲得重要發現，毒販子在直布羅陀海峽使用水下無人機販運毒品。

據本台在巴塞羅那的記者François Musseau報道稱，為了將毒品從直布羅陀海峽的一邊運到另一邊，即摩洛哥和西班牙之間，販運者從來都不缺乏想象力。但這對警方來說卻是第一次發現：警方第一次查獲用於販毒的水下無人機。

它們被用來在機身裝載毒品。販運者使用的無人機一些是空中的，從摩洛哥發射起飛，然後遠程控制到西班牙、法國、意大利和丹麥。

一旦無人機到達目的地，犯罪團夥就會接應，然後將毒品引入各自國家的非法毒品渠道。

據悉，是由一對有才的父子建造的水下無人機配備了一個雙層底部和一個製冷系統，以驅散大麻的氣味。在安達盧西亞海岸的不同地點以及直布羅陀，都發現了此類專用水下無人機。