英國首相約翰遜將辭去保守黨黨魁之職 開啟離開唐寧街之路

英國首相辭職

隨着政府中辭職人數的不斷增加，英國首相約翰遜將於今天（7月7日）辭去保守黨黨魁職務。辭職消息是英國廣播電台首先報道的，據首相府唐寧街10號的一位發言人的說法，首相還將 "在今天晚些時候向全國發表聲明"。

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面對內閣閣員和保守黨內部自周二起的陸續 “倒戈”，約翰遜直到昨天深夜還稱會堅持執政，不會離開唐寧街，但內閣成員紛紛離職，要求他辭職的呼聲也越來越高。

新任教育大臣米雪爾·多內蘭（Michelle Donelan）在被任命兩天後，今天一早就宣布辭去約翰遜政府的職務。 她在給約翰遜的信中寫道，"你把我們置於一個不可能的境地。就在她辭職幾分鐘前，新任財政大臣納迪姆·紮哈維（Nadhim Zahawi）雖沒辭職，但公開呼籲約翰遜 "現在就離開"。紮哈維在推特上致信約翰遜說： "首相，你心裡知道什麼是正確的事情，現在就離開吧"。

據英國廣播公司(BBC)的報道，約翰遜雖將辭去保守黨黨魁的職務，但是在秋季之前他可能還會繼續擔任首相之職，直到選出新的保守黨黨魁。

英國反對黨領袖基爾-斯塔默對辭職表態說，這是一個 "好消息"，但 "我們不需要改變保守黨的領導。我們需要的是一個真正的政府變革"。

法新社指出，自周二以來，英國政府已有近60名官員宣布辭職，其中包括5名部長，這是英國政治史上前所未有的大逃亡。

針對約翰遜的不滿情緒已經醞釀了數月，在反新冠疫情封鎖期間，唐寧街10號的非法聚會醜聞助長了不滿情緒。

閣員辭職潮是周二晚間由財政大臣里希-蘇納克和衛生大臣薩吉德-賈維德掀起的，這對首相來說是一個警鐘，而最新爆出的性醜聞是保守黨副黨鞭平徹（Chris Pincher），在2月份任命他時，約翰遜"忘記了 "過去對平徹同一類的指責。

根據周三公布的Savanta ComRes民意調查顯示，72%的英國人認為首相應該辭職。