加拿大放行俄國渦輪機：德國欣慰 烏克蘭抵制

俄羅斯侵烏戰爭

據德國廣播電台報道，加拿大政府決定，為北溪一號天然氣管道而修復的俄羅斯渦輪機可以被送往德國。加拿大西門子將為此獲得加拿大的臨時和可撤銷的放行許可。德國政府為此感到欣慰。德國總理朔爾茨表示，德國對盟國加拿大的決定表示歡迎。

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加拿大為俄羅斯渦輪機的出行開綠燈，這是對俄羅斯制裁的一個例外。加拿大的解釋是：俄國總統普京正試圖用他的能源政策來分化他的侵略戰爭的反對者。加拿大將繼續與歐洲人合作，儘快結束對俄羅斯天然氣進口的依賴。這就是為什麼加拿大希望將渦輪機先送到德國，而不是直接送到俄羅斯。

儘管對俄國實施制裁，德國政府還是與加拿大進行了數周的密集接觸，以實現渦輪機返歐之旅。但烏克蘭抵制這一決定。烏克蘭曾呼籲加拿大不要歸還該渦輪機。烏克蘭能源部表示，放行渦輪機將蔑視對俄羅斯的制裁。烏克蘭-加拿大大會主席亞歷桑德拉奇奇對加拿大允許渦輪機返歐作出了憤怒的反應。她說，“我們社團對加拿大政府向俄羅斯的訛詐低頭的決定深感失望。加拿大正在樹立一個危險的先例。它將導致對俄羅斯制裁製度的削弱。”

但加拿大外長喬利表示，“加拿大堅定地支持烏克蘭的主權和領土完整。我們不會放鬆對俄羅斯政權施加壓力。”

六月間，俄羅斯天然氣國有公司Gazprom以渦輪機故障為由，大大減少了從俄羅斯到德國梅前州的1200公里管道的天然氣輸送量。德國政府對這一理由表示懷疑。經濟部長哈貝克表示，在他看來，這是一種“政治行為”。技術原因只是幌子而已。據德國聯邦網絡局稱，北溪一線管道目前只使用了約40%的流量。俄羅斯通過其他管道向德國輸送的天然氣最近也有所下降。

自7月11日起，北溪一線管道進入系統保養維護工作，需時10天。柏林擔心，俄羅斯可能在這之後停止向該管道輸送天然氣。但莫斯科否認了這一點。莫斯科於周五宣布：如果修復後的渦輪機返回工作崗位，俄國會重新啟動北溪一號線路的能源輸送。渦輪機返回將允許輸送量的增加。克里姆林宮發言人佩斯科夫再次否認俄羅斯正在利用天然氣作為政治籌碼。他說，“俄羅斯正在履行其在條約下的所有義務。而且，俄羅斯首先有能力全面保證歐洲的能源安全。”