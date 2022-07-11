俄羅斯軍隊深夜轟炸居民樓

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊一枚導彈彈擊中哈爾科夫的一棟六層樓的公寓樓。 2022年7月11日照片

俄羅斯軍隊昨夜今晨對烏克蘭東部查西夫亞爾一座居民樓發動轟炸攻擊，造成至少15人死亡，另有24人生死不明被壓在瓦礫下。烏克蘭指控俄羅斯專門針對平民住家發動攻擊，並選擇居民躲藏在家中過夜時間襲擊。

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據法新社今天發自查西夫亞爾報道稱，烏克蘭指控俄羅斯軍隊繼續猛攻烏克蘭東部，周日在查西夫亞爾襲擊一棟公寓樓，至少造成15人死亡。襲擊發生在這個約有12,000人的小鎮上，轟炸持續了一夜。據救援部門稱，24人仍在廢墟下，包括一名兒童。另有5人今天已從廢墟中被救出。烏克蘭總統澤連斯基周日說，"死者名單上有15個名字，不幸的是，這不是最終數字"。

俄羅斯軍隊試圖征服頓涅茨克地區。該地區州長帕夫洛-基里連科在電報群Telegram上說，這棟四層樓的建築被一枚俄羅斯颶風導彈擊中。

爆炸後趕到現場的法新社記者看到大樓部分倒塌，救援人員和一台挖掘機正在清理瓦礫。

俄羅斯軍隊在7月初宣布控制了盧甘斯克地區，現在正瞄準頓涅茨克地區，以佔領整個頓巴斯採礦盆地。自2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島後，頓巴斯被莫斯科支持的分離主義分子部分控制。

據烏克蘭總統澤連斯基指控，"俄羅斯大炮的殘酷的轟炸一天也沒有停止過，斯洛維揚斯克、巴赫穆特、阿夫迪夫卡...... 。"澤連斯基周六再次呼籲得到 "現代和強大 "的武器以期烏克蘭能夠保護自己。澤連斯基指責莫斯科 "故意、蓄意地打擊平民的房屋、以平民為轟炸目標。轟炸之處就有受害者，有死亡，有受傷"。

據澤連斯基稱，“上周，許多人談到了俄羅斯佔領者在頓巴斯和烏克蘭其他地區的所謂軍事'行動暫停。事實上俄羅斯軍隊的飛機在過去一天中就進行了34次空襲，這證明俄羅斯軍隊的進攻從來沒有暫停過。”