普京簡化烏克蘭人入籍俄國程序 基輔當局痛批

俄簡化烏克蘭人入國籍手續

俄羅斯軍事入侵烏克蘭超過4個月後，俄國總統普京11日簽署一項法令，簡化了所有烏克蘭人取得俄國公民身份的程序，烏克蘭政府強力譴責這一做法。

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烏克蘭外交部表示：“上述法令是對烏克蘭主權及領土完整的又一次侵犯，不符合國際法的準則和原則。”

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說道：“烏克蘭人不需要普京（Vladimir Putin）給的公民身份，而且以武力強加的企圖註定要失敗。”

俄國7月11日頒布的法令，也適用於目前在烏克蘭的任何無國籍居民。烏克蘭外交部表示：“上述法令是對烏克蘭主權及領土完整的又一次侵犯，不符合國際法的準則和原則。”