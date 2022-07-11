俄簡化烏克蘭人入國籍手續 普京簡化烏克蘭人入籍俄國程序 基輔當局痛批 發表時間： 11/07/2022 - 22:27 Les Ukrainiens «disposent du droit de demander la citoyenneté de la fédération de Russie selon la procédure simplifiée» décrète Vladimir Poutine © Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP 作者： 法廣 2 分鐘 俄羅斯軍事入侵烏克蘭超過4個月後，俄國總統普京11日簽署一項法令，簡化了所有烏克蘭人取得俄國公民身份的程序，烏克蘭政府強力譴責這一做法。 廣告 繼續瀏覽後續 烏克蘭外交部表示：“上述法令是對烏克蘭主權及領土完整的又一次侵犯，不符合國際法的準則和原則。”烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說道：“烏克蘭人不需要普京（Vladimir Putin）給的公民身份，而且以武力強加的企圖註定要失敗。”俄國7月11日頒布的法令，也適用於目前在烏克蘭的任何無國籍居民。烏克蘭外交部表示：“上述法令是對烏克蘭主權及領土完整的又一次侵犯，不符合國際法的準則和原則。” 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 烏克蘭危機