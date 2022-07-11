俄簡化烏克蘭人入國籍手續

普京簡化烏克蘭人入籍俄國程序 基輔當局痛批

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Les Ukrainiens «disposent du droit de demander la citoyenneté de la fédération de Russie selon la procédure simplifiée» décrète Vladimir Poutine
Les Ukrainiens «disposent du droit de demander la citoyenneté de la fédération de Russie selon la procédure simplifiée» décrète Vladimir Poutine © Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP
作者： 法廣
2 分鐘

俄羅斯軍事入侵烏克蘭超過4個月後，俄國總統普京11日簽署一項法令，簡化了所有烏克蘭人取得俄國公民身份的程序，烏克蘭政府強力譴責這一做法。

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烏克蘭外交部表示：“上述法令是對烏克蘭主權及領土完整的又一次侵犯，不符合國際法的準則和原則。”

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說道：“烏克蘭人不需要普京（Vladimir Putin）給的公民身份，而且以武力強加的企圖註定要失敗。”

俄國7月11日頒布的法令，也適用於目前在烏克蘭的任何無國籍居民。烏克蘭外交部表示：“上述法令是對烏克蘭主權及領土完整的又一次侵犯，不符合國際法的準則和原則。”

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