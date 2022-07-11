烏克蘭大學生避難台灣驚魂未定 以為戰爭又起

烏克蘭/台灣/中國

烏克蘭前往台灣避難的大學生安娜-福賽克在台灣大學宿舍里初被戰鬥機的轟鳴聲嚇了一跳，這讓她想起了剛剛逃離的烏克蘭戰爭。讓安娜吃驚的是來自附近的一個空軍基地的戰鬥機起飛馬達呼嘯，該基地對中國戰鬥機日益侵入台灣防空識別區（Adiz）每每作出應急起飛。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，這名學生是最近獲得獎學金來到位於台灣中西部的台中的八名烏克蘭青年之一，他們被台灣的民主所吸引。但最近他們卻感受到一個更強大和越來越具有侵略性的台灣鄰國入侵的持續威脅，他們也被台灣共同命運感所吸引。

在台灣的烏克蘭難民學生也感受面臨來自強大鄰國的威脅。據安娜說，第一次我很害怕，因為我認為一場戰爭正也在開始。這位20歲的年輕人說：“烏克蘭的戰爭給我帶來了精神上的創傷。”

當俄羅斯總統普京下令入侵烏克蘭時，許多台灣人更清楚地看到了他們最擔心的事情，即中國將履行他們的保證，吞併這個被其視為領土一部分的台灣。

一位中國官員最近警告說，如果台灣宣布獨立，北京 "會毫不猶豫地發動戰爭"。

來自頓巴斯的28歲羅曼-科瓦爾Roman Koval說，他選擇移居台灣，部分原因是他所說的對台灣的 "類似威脅"。他敦促台灣要從烏克蘭吸取教訓，要"永遠做好準備，做好準備"。他說，"烏克蘭人總是認為美國會來拯救我們，歐洲會來拯救我們。但結果是沒有人來救我們。"他說， “我們是要自己救自己，我們是正在經歷戰爭的人。”

法新社說，台灣公眾輿論以壓倒性的多數支持烏克蘭。

一項捐款呼籲在四個星期內籌集了近3300萬歐元。總統蔡英文和其他高級官員捐贈了他們的一個月的工資。中的東海大學收到136萬歐元的捐款，用於接待烏克蘭學生。

蔡英文將台灣和烏克蘭相照。她在社交媒體上發布了一張用烏克蘭顏色繪製的台灣蘭花的照片，並寫道："我希望自由和民主能夠繼續在我們兩個國家蓬勃發展。

逃離烏克蘭西部城市利沃夫的安娜說，她選擇台灣正是因為她想生活在一個 "民主和自由 "的環境中，安娜很想成為一名能說普通話的教師。安娜用標準的普通話告訴法新社，“我沒有選擇中國，因為共產制度會使生活受到控制。”

據她20歲的同胞阿琳娜-庫普里說，台灣有一個優勢：半導體工業。烏克蘭在面對外國軍事行動時沒有這個優勢。台灣製造一些世界上最先進的芯片，是全球技術產業的重要組成部分。她認為，"如果中國入侵台灣，那將是非常危險的，它將影響世界貿易的發展，而不是像烏克蘭今天那樣。" 她說，“而且我希望中國不要這樣做。”阿琳娜是一名商科學生，她希望回國後開展自己的事業，並利用她在台中所學的知識促進烏克蘭和台灣的貿易關係。

但她沒有忘記留在烏克蘭的父母，因為他們非常眷戀自己的家園。

阿琳娜的大學申請被認為是一個優先考量，因為她的家鄉克里維里格（Kryvyi Rig）也是烏克蘭總統澤連斯基的家鄉，那裡遭到俄羅斯軍隊嚴重的轟炸。

阿琳娜說，"我非常想念烏克蘭，我也很想家。"她說，“我認為我們活着就應該享受生活的每一刻，對每一天心存感激。”

法新社說，烏克蘭取得最後勝利的希望在學生中依然存在。安娜說，"我認為這需要時間，但我知道我們會贏。" 安娜說，“我們正在捍衛我們的國家，捍衛我們的獨立，捍衛我們的自由和捍衛我們選擇不成為俄羅斯的一部分，以及捍衛民主的原則。”