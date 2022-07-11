英計畫4個月訓練萬名烏克蘭新兵

軍事培訓

俄烏戰使烏克蘭每天損失多達200名士兵，為能及時補充兵力，已有數千名烏克蘭新兵接受了英國的培訓，以快速投入前線作戰。英國國防部7月9日表示，1050名英國軍人將在英國西北、西南和東南的幾個訓練地對缺乏經驗的烏克蘭志願者進行為期數周的培訓。

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英國國防部長華萊士（Ben Wallace）7日初訪問了培訓地點，與新兵見面並與指揮官交談。他在行程中接受採訪時說：“訓練很重要”，“當你身處戰爭之中，與俄羅斯對抗時，你需要確保你能成為最好的人，而這就是我們正在做的。”

英國外交部表示，這些烏克蘭新兵將接受英國的基本士兵訓練計畫，包括武器操作、戰場急救、野戰工藝、巡邏戰術和武裝衝突相關規則。這些士兵還將接受AK型突擊步槍的訓練，最重要的是如何射擊，如何在空地上生存，以及如何處理爆炸和子彈的傷口。

英國指揮官的目標是在任何時候都有2400名新兵輪流參加該課程，他們正動員起來實現每120天培訓多達1萬名烏克蘭人員的目標。

在英國開展的訓練計畫使烏克蘭新兵有機會向英國士兵學習，而且關鍵是學習如何保護他們免受俄羅斯攻擊的威脅。

鑒於烏克蘭正處於戰爭狀態，速度是一個優先事項，烏克蘭新兵正在以比和平時期英國新兵快得多的速度轉變成步兵。

在英國，士兵通常需要6個月才能通過基本的步兵訓練，這些烏克蘭人將在幾周內輪流完成這一課程。

這些新兵年齡在18至60歲之間，他們中的許多人以前從未接觸過武器。這些平民只是在最近幾天和幾週才決定加入軍隊。大多數新兵是男性，但據說有一支部隊20%是女性。

英國訓練員表示，烏克蘭人的積極性非常高，新部隊每周訓練7天，每天早上6點到晚上 10點30分。

與此同時，俄羅斯正在烏克蘭附近集結部隊，伺機發起新的進攻，但似乎明顯力不從心。

英國國防部9日表示，由於缺乏設備，俄羅斯為軍隊配備了冷戰時期的過時裝備。該部在推特上的情報更新中說，俄羅斯正在“從全國各地調動後備部隊，並在烏克蘭附近集結，以備未來的進攻行動”；並補充說，許多新的步兵部隊正在部署“破舊和輕度武裝的 MT-LB裝甲車”，這種裝甲車長期以來被認為不適合完成大多數前線步兵運輸任務。