貝爾博克：北京危及世界和平基礎

日本

據德國電視一台，德國廣播電台等綜合報道，德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）在日本批評中國，稱北京不願意遵守規則，危及“我們共同的，和平的生活。”

廣告 繼續瀏覽後續

貝爾博克認為，中國的強勁行為是一個“全球挑戰”。貝爾博客在東京說，北京“一次又一次地顯示，當涉及到自身利益時，規則就不一定有效。”這“危及”到“共同和平共處的基礎”。

在與貝爾博克會晤後，日本外相林芳正表示：他們贊成建立一個自由和開放的印太地區，不允許用武力強行改變地區局勢。貝爾博克進一步表示，中國的強勁行為是一個全球挑戰。中國對台灣以及在華東和華南的行為是對全球和平秩序的挑戰。

貝爾博克還表示，21世紀的挑戰是，“未來的攻擊不僅可以用坦克和炸彈來發動，而且也可以用經濟手段來發動。”這就是為什麼經濟安全問題是一個面向未來的問題。貝爾博克在東京還會見了日本經濟安全部長小林鷹之，對半導體供應鏈等經濟問題表示了關照。

貝爾博克日前去巴厘島參加了20國集團外長峰會，周一訪問日本是她亞洲之行的最後一站。她說，她在20國外長峰會上與中國外長王毅會晤時明確表示，中國作為聯合國安理會成員，有責任維護世界和平。她還批評俄羅斯說，俄羅斯作為安理會成員，正在大規模地攻擊世界秩序。為此，她呼籲中國為聯合國出力。

儘管有各種分歧，但在20國峰會上，所有國家，包括中國，都明確表示，他們支持國際規則。中國也沒有站到俄國這邊。

貝爾博克在東京再次對日本前首相安倍晉三被刺殺表示哀悼，並對日本支持歐洲制裁俄國表示了感謝。

日本將接替德國，於2023年擔任7國集團峰會主席國。