將成歐元國

克羅地亞將成第20個歐元國 歐盟批准2023初年加入

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Le ministre croate des Finances, Marko Primorac, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, posent avec une pièce en euros après l'adoption de la devise par la Croatie à Bruxelles, le 12 juillet 2022
Le ministre croate des Finances, Marko Primorac, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, posent avec une pièce en euros après l'adoption de la devise par la Croatie à Bruxelles, le 12 juillet 2022 © Yves Herman, Reuters
作者： 法廣
5 分鐘

歐洲聯盟成員國財政部長7月12日做出最後核准，正式允許歐盟成語國克羅地亞明年1月1日加入歐元單一貨幣區，成為第20個歐元國。

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法新社報導，歐盟輪值主席國捷克的財政部長斯坦尤拉（Zbynek Stanjura）表示：“我想要恭喜我的同事（克羅埃西亞財長）馬里奇（Zdravko Maric）和整個克羅地亞，成為加入歐元區的第20個國家。”

前南斯拉夫聯邦共和國成員的克羅地亞明年貨幣從庫納（kuna）改為歐元時，距離它加入歐盟還不滿10年。這也將立下歐盟進一步整合的新里程碑。

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）在比利時布魯塞爾的簽署儀式中說：“這是值得慶祝的時刻，...也是展現信念的一項舉動。”她表示：“克羅地亞舉國做了決定，深信加入歐元和歐元區的價值。”

為了達成這項歷史性的行動，歐盟各國財長通過必要的法律文件，正式將彙價定在1歐元兌7.53450庫納。

克羅地亞獲准將成為歐元區最新成員國之際，正值歐元盤旋與美元接近平價的艱難時刻，這顯示出歐元區經濟已經隱隱浮現生活成本危機徵兆。

不過，馬里奇12日抵達歐盟財長會議時表示：“這些時日，我們全都正在面臨非常強大的挑戰；但顯而易見的是，藉由政策和措施上的協調合作，我認為我們可以應付這些挑戰。”

為了加入歐元區，克羅地亞必須符合若干嚴厲條件，包括將通貨膨脹率控制在與其他歐盟國相同區間，且公共支出必須健全。

克羅地亞2013年加入歐盟時，就已表達加入歐元區的意願。如今在歐元區今年才剛慶祝流通屆滿20周年不久，便傳出克羅地亞獲准加入的決定。

歐元的紙鈔及硬幣自2002年元月1日起先是在12國流通，此後又有7國加入，包括斯洛文尼亞於2007年、塞浦路斯和馬爾他於2008年、斯洛伐克於2009年、愛沙尼亞於2011年、拉脫維亞於2014年、立陶宛於2015年成為歐元國。

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