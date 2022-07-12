歐元/美元

歐元周二跌至1美元，這是自20年前引入歐元的那一年以來從未見過的水平。經濟評論指是受俄羅斯對歐盟天然氣供應被切斷的風險拖累。

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據法新社今天報道，歐元自2002年以來首次跌達與美元平價的水平。投資者傾向於美元綠幣，自今年年初以來，美元已經上漲了近14%，並短暫地以1美元兌1歐元的價格交易，這是自2002年12月以來的最高水平，當時對新的歐元區的此一單一貨幣的幣值質疑一直對歐元造成壓力。

市場對歐洲大陸的重大能源危機感到擔憂，對俄羅斯在北溪1號管道停運維修後是否會恢復天然氣供應的疑慮，增加了對歐洲經濟衰退的擔憂。

據Oanda的分析師Jeffrey Halley評論說，來自俄羅斯的能源 "是歐洲動蕩的核心"，加拿大周六宣布將向德國歸還北溪管道的渦輪機，以緩解與俄羅斯的能源危機，這 "沒有任何積極影響"。

周一，俄羅斯能源巨頭Gazprom開始對北溪1號管道進行為期10天的維護，德國和其他歐洲國家在等待是否恢復天然氣輸送。

據瑞銀集團的分析師Mark Haefele說，如果俄羅斯對歐洲停止天然氣供應，將導致整個歐元區出現經濟衰退，以及連續三個季度出現經濟萎縮。

評論警告，歐元的下滑可能會繼續。

歐元在觸底1美元後有所上揚，在格林威治時間10:10左右交易時為1.0024美元。

但XTB的分析師Walid Koudmani說，"投資者正在努力突破象徵性的平價障礙"，讓歐元低於這一水平。

法新社說，歐元兌瑞郎也在掙紮，瑞郎也是一種避險資產：歐元跌至0.9836瑞郎，此為2015年以來最低幣價。

美元對其他被認為易受風險影響的貨幣今天也大放異彩：英鎊暴跌至1.1807美元，這是自2020年3月以來未見的低水平，當時正值英國脫歐談判，加上歐洲的新冠病毒疫情大流行壓力，使英鎊跌至1985年以來的最低水平。