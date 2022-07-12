法意老闆協會呼籲馬克龍與德拉吉儘早頒發不得民心措施來面對天然氣惡局
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法國僱主組織Medef和意大利Confindustria的主席周二呼籲馬克龍和德拉吉直面宣布不受歡迎的措施，為俄羅斯天然氣完全斷氣以及由此導致的價格上漲做好輿論準備。兩國老闆協會警告，斷氣前景已定，不是歐洲制裁而拒買俄羅斯能源，就是俄羅斯報復而掐斷供應歐洲。
據法新社今天報道稱，就俄羅斯天然氣危機，法國和意大利僱主呼籲馬克龍和德拉吉宣布不受歡迎的措施。法國"Medef首席執行官Geoffroy Roux de Bézieux在巴黎與其意大利同行舉行的作為第四屆法國-意大利經濟論壇一部分的新聞發布會上說："很明顯，到今年年底我們將不再有俄羅斯的天然氣，要麼是我們的抉擇，要麼是俄羅斯人的選擇。他認為，"法國政府將不得不接受消費者能源價格上漲。他並敦促法國政府儘快 "宣布不受歡迎的措施"。
據Medef老闆說，馬克龍總統必須 "向我們的同胞說實話"。"在做出對消費者的選擇之前，先做出對生產者的選擇"。意大利行業老闆羅克斯-德-貝吉埃則說，"如果我們必須切斷對工業家的天然氣供應，我們也必須事先做好準備。"
法國與意大利老闆協會主席今天在意大利大使館舉行新聞發布會。
法國主要僱主組織的負責人還呼籲 "不要低估公民和公司在清醒方面所能產生的影響"，他強調， "將公司辦公室的溫度從20°C降至19°C就意味着減少他們的7%的能源消耗"。意大利方面也敦促政治領導人 "做出艱難的選擇"，以為我們面臨的問題找到具體的解決方案。
意大利Confindustria的老闆警告說，我們可以設想完全切斷俄羅斯的天然氣供應。但他說："我們必須迅速做出反應"，同時承認要給出的答案並不容易，因為問題並不容易"。
在設想的解決方案中，工業行業協會負責人說，"工業界應做出更多努力"，歐盟應着眼於地中海的天然氣供應，儘管該地區有土耳其的競爭和中國的存在。
建議說：核能也將發揮基本作用。