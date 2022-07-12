烏克蘭稱已準備集結百萬兵力奪回南部失土

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭能否收復其在黑海南岸失去的領土？烏克蘭國防部長Oleksii Reznikov在英國《泰晤士報》上肯定說：是的！烏克蘭甚至還在準備一場大規模的反攻，涉及近百萬人兵力投入，配備西方提供的武器。

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據本台報道，烏克蘭稱已準備好發動攻勢，解放烏克蘭南部地區。但有評論表示疑問。

據烏克蘭國防部長奧列克西-雷茲尼科夫在接受英國《泰晤士報》採訪時說，烏克蘭正在建立一支由西方武器裝備的百萬人戰鬥部隊，以奪回對國家經濟至關重要的被佔領沿海地區，如赫爾松或紮波羅熱。"我們的武裝部隊大約有70萬人，如果再加上國民警衛隊、警察和邊防軍，我們大約有100萬人。"

烏克蘭國防部長說，他對從北約國家獲得的支持感到滿意，但他認為交付的速度還是不夠。此前歐美國家低估了烏克蘭自衛的決心，也高估了俄羅斯軍隊的能力。現在西方國家增加了對烏克蘭武器的交付，因為歐美已經看到烏克蘭能夠戰鬥。

據奧列克西-雷茲尼科夫認為，民主世界已經聯合起來決心打敗俄羅斯。這場戰爭將結束俄羅斯的帝國。烏克蘭國防部長稱：“我們確信，反克里姆林宮聯盟已經誕生。我們在倫敦和華盛頓以及其他國家首都的合作夥伴對我們加大支援（......）我們必須打敗俄羅斯。我們必須共同贏得這場戰爭。”

不過，這樣的情況可能嗎？據莫斯科法俄觀察站主任、艾里斯公司副研究員阿爾諾-杜比安說，就目前的情況來看，這似乎是非常不可能的。而且對他來說，這一表態 "可能是為了再次動員英國和西方公眾"。