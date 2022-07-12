8名候選人將角逐英國首相一職

保守黨選新黨首

英國首相約翰遜7日宣布辭去執政黨保守黨黨首和首相職務後，8人宣布競選該黨黨首。7月12日是參選人遞交提名的最後期限。參選者本需要得到至少8名保守黨下院議員支持，就可提名為候選人參與第一階段競選，而新的規定把這一門檻提升至20名。英國保守黨領導層敲定於9月5日公布新任黨魁人選。誰當選新黨魁，將順理成章成為新首相。

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如果順利的話，保守黨選出新黨首大致分兩個階段：第一階段由358名保守黨下院議員投票鎖定兩名最終候選人，第二階段由所有保守黨黨員投票，勝出者出任新黨首及英國新一任首相。第一階段首輪投票定於13日舉行，21日議會夏季休會前鎖定兩名候選人。第二階段，保守黨成員將通過郵寄選票的方式選出新黨首。

目前沒有哪位參選者擁有絕對優勢，引發約翰遜政府“離職潮”的蘇納克暫時領跑民調，但黨內選舉變數眾多，競爭會十分激烈。已宣布辭去黨首和首相職務的約翰遜早已經表示，他不會公開支持任何一位參選人。分析人士認為，保守黨黨首選舉期間，英國政府的行動能力將受限。許多新舉措也只能被擱置。

天空新聞台（Sky News）7月18日組織一場候選人的電視辯論。