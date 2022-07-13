烏克蘭軍隊稱反攻赫爾松

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭方面宣布，由烏克蘭軍事情報部門組織的特別行動，昨夜今晨對烏克蘭南部赫爾松地區發動反攻軍事行動，並解救五名烏克蘭人質，他們包括一名士兵和一名前警察。

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據本台報道說，烏克蘭稱打擊了被佔領赫爾松地區的俄羅斯軍隊。但俄羅斯佔領當局指責烏克蘭軍隊襲擊了住宅房屋。

赫爾松地區與2014年被莫斯科吞併的克里米亞半島相鄰，俄羅斯軍隊於2月24日對烏克蘭發動入侵軍事行動，該地區大部分已被俄羅斯軍隊佔領。幾個星期以來，烏克蘭軍隊一直在那裡進行反攻。目前大部分俄羅斯軍隊集中部署在烏克蘭東部的頓巴斯地區。

據負責烏克蘭南部事務的烏克蘭軍方官員稱，周一晚上發動的一次襲擊造成52名俄羅斯士兵死亡，並摧毀了距離擁有29萬居民的大城市赫爾松約70公里遠的新卡霍夫卡的 "彈藥倉庫"。

俄羅斯軍隊在這一地區設立的軍民管理部門負責人列昂季耶夫譴責烏克蘭軍隊 "恐怖主義行為 "和 "可怕的悲劇"，他在電報群上說："這裡沒有軍事目標"。赫爾松地區佔領局副局長Ekaterina Goubareva也報告說有7人死亡，並指責烏克蘭軍隊使用了美國Himars多管火箭發射器。

在俄羅斯媒體發布的一段視頻中，人們看到一個巨大的火球和噴射物在午夜時分射向天空，同時巨響的爆炸聲和濃煙柱升起。

在烏克蘭東部，俄羅斯的轟炸仍在繼續，烏克蘭預計俄羅斯將對位於頓巴斯的頓涅茨克地區發起新的攻勢，該地區是自2014年以來由莫斯科支持的分離主義分子部分控制的採礦盆地。"烏克蘭總參謀部警告說："有跡象表明，俄羅斯部隊正準備在克拉馬托爾斯克和巴赫穆特方向加強戰鬥行動。

克拉馬托爾斯克是頓巴斯的行政中心，仍在烏克蘭控制之下，其鄰近的斯洛維揚斯克被認為是俄羅斯軍方計畫征服整個頓巴斯的下一個目標。

分離主義分子控制的的頓涅茨克地區的大使館於周二在莫斯科舉行落成典禮。

周一，俄羅斯宣布使所有烏克蘭人更容易獲得俄羅斯公民身份，並擴大了迄今為止適用於其佔領的烏克蘭領土的一項措施。