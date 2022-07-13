熱浪橫掃西歐 法國波爾多酒地大火肆虐

歐洲/炎熱/森林火災

西歐再次遭受強烈的熱浪襲擊。在西班牙和葡萄牙已經處於熱浪之中之後，英國和法國等現在正準備在7月13日星期三迎接幾乎一個月內的第二次熱浪。法國波爾多名酒地吉龍德地區有一千公頃的森林化為烏有。炎熱造成多地大火乾柴烈火般瘋燒。

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據本台報道，西歐多國陷入罕見炎熱，科學家們認為，這些現象的增加是氣候變化的直接後果，溫室氣體排放使炎熱強度、持續時間和頻率都在增加。據世界氣象組織駐日內瓦的發言人克萊爾-努利斯（Clare Nullis）說，在西歐上空盤旋的熱浪將主要影響西班牙和葡萄牙，但預計會加劇和蔓延他國。

發言人對 "非常、非常乾燥的土壤 "的嚴峻形勢以及氣溫對阿爾卑斯山冰川的影響發出警告："對於冰川來說，這是一個非常糟糕的季節。" 遭全球變暖影響與暖化的馬爾默拉達冰川的一個巨大區塊日前在意大利崩塌，造成11人死亡。

在法國，在熱浪襲擊下，兩場大火周二在西南部的波爾多地區燒毀了1,000公頃的森林。其中最大的一次摧毀了離波爾多約40公里的Landiras附近的800公頃松樹，導致250人被疏散。

而在位於阿卡松灣的歐洲最高的旅遊景點皮拉特沙丘附近，據一位消防官員稱，由於另一場大火吞噬了約180公頃的老松樹，周二晚上約有6000名露營者也被疏散。

預計法國的高溫天氣將至少持續到下周初。從周三開始，溫度計將指到31至36度，西南地區局部可達37/38度。

法國總理伊麗莎白博爾內呼籲政府動員起來，警惕高溫對民眾，特別是最脆弱人群的健康狀況產生影響。

高溫隨後預計將蔓延到西歐和中歐的其他地區。

在英國，官方呼籲節約用水。英國氣象局已經在周日開始的 "極端熱浪 "之前發布了黃色警報，溫度預計將超過35度。"本周晚些時候和下周，英格蘭和威爾士大部分地區的溫度預計將上升"，東南部的溫度將超過35度。英國人還被他們的水務公司敦促節約每一滴水，包括喝茶也不要浪費水。

西班牙和葡萄牙出現了難以忍受的高溫。那裡的溫度計顯示超過40攝氏度。西班牙和葡萄牙而且很悶熱。在這些特殊的溫度和強風的助推下，周末襲擊葡萄牙中部的森林大火在周二重新發威，導致幾個村莊被疏散。當地動員了一千多名消防員。根據當地電視畫面，消防員和居民正試圖阻止火焰的前進，火焰威脅着里斯本以北一百多公里的萊里亞、龐巴爾、烏雷姆和阿爾瓦澤雷市的幾個城鎮。

火災的風險已經促使當局關閉了里斯本以西的旅遊熱點辛特拉自然公園，而葡萄牙中部的溫度上升到43.1度。

葡萄牙總理安東尼奧-科斯塔周二報告："未來幾天的天氣預報對火災的風險仍然極為令人擔憂。

西班牙西半部大部分地區的氣溫再次突破40℃大關，特別是在通常屬於溫帶的地區。因此，根據氣象機構（Aemet）的數據，科爾多瓦（南部）和里巴達維亞（加利西亞，西北部）分別錄得43.3℃和43.5℃。在梅里達（東南部），順理成章地更熱：43.9℃。這次熱浪的高峰期預計將持續到星期四。

在馬德里，在沒有空調的辦公室里，炎熱的天氣讓人極難忍受。

在這些特殊溫度的助推下，西班牙也有幾場大火正在肆虐，其中一場大火已經燒毀了埃斯特雷馬杜拉（西部）2500公頃的植被。據政府稱，在1月1日至7月3日期間，西班牙有70354公頃的森林化為烏有，森嶺損毀幾乎是過去十年平均水平的兩倍。