俄羅斯組織 "過濾營 "政審烏克蘭難民

烏克蘭/俄羅斯/歐安組織

歐安組織對俄羅斯組建針對烏克蘭逃難的難民的 "過濾營 "發出警告。根據周四今天發布的一份報告，歐安組織對莫斯科在 "過濾營 "中對待烏克蘭平民的做法表示 "嚴重關切"，該 "過濾營 "旨在識別那些被懷疑與烏克蘭當局有聯繫的人。遭識別的烏克蘭人下落存疑。

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法新社今天引據目擊者稱，這一過濾營程序涉及殘酷的審訊和侮辱性的搜身。

法新社看到的這份長達115頁的文件的三位作者寫道，他們提到了一個 "令人震驚的 "過濾營規模發展。從被圍困的城市（如戰略港口馬里烏波爾）撤離戰亂的烏克蘭人，或離開被俄羅斯軍隊佔領的領土的烏克蘭人，被迫通過這些過濾營中心過境。

據歐洲安全與合作組織的報告說：他們的個人數據在那裡被記錄，他們的指紋被採集，他們的身份文件被複製。俄羅斯的目的顯然是為了確定這些烏克蘭人是否在烏克蘭同俄羅斯軍隊作戰，或是否與亞速營或烏克蘭當局有聯繫。

據報告說，"如果被發現或被證明，這些人就會與其他人分開，但這些人往往從此就這樣消失了。"

據專家們說，他們中的兩個人在6月訪問了烏克蘭，根據多個來源完成了他們的調查工作。報告說，"一些人被轉移到 "自稱的分離主義領土盧甘斯克和頓涅茨克，"在那裡他們被拘留甚至被殺害。"這種做法表明，俄羅斯正在利用這兩個稱是獨立的共和國實體來規避國際司法。

而那些通過政審檢查的人往往會被送往俄羅斯，不管他們是否同意。一旦到了那裡，他們就會得到工作和免費住宿的承諾。據報告指出，他們當然可以自由行動，但他們往往沒有足夠的信息、金錢或電話嘗試離開俄羅斯。

法新社說，幾周來，烏克蘭一直在譴責俄羅斯將多達100多萬烏克蘭人的 "強行出境"。但俄羅斯則對外保證，他們的唯一目的是讓烏克蘭平民從 "危險地區""撤離"。

文件中援引烏克蘭駐歐安組織大使葉夫根尼-齊巴利姆的話說，"大約有20個這樣的過濾營機構。

這是烏克蘭戰爭自衝突開始以來，歐安組織完成的名為 "莫斯科機制 "的第二份報告。俄羅斯拒絕與歐安組織合作。該報告涵蓋了4月至6月期間，確認發現了可能構成戰爭罪和反人類罪的 "明顯侵犯權利 "的行為。

歐安組織成立於1975年冷戰高峰期，旨在促進東西方對話，在2018年也曾提出了類似的倡議，並審查車臣針對LGBT+人群的犯罪行為。在2020年白俄羅斯發生欺詐性選舉和鎮壓後，歐安組織也進行調查。