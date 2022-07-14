俄飛彈擊中烏中部城市文尼察 40多國聯合聲明籲俄羅斯結束烏克蘭戰爭

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烏克蘭消防人員撲滅文尼察Vinnytsia被俄羅斯飛彈攻擊的建築。2022年7月14日

俄羅斯14日通過在黑海潛艦發射一枚巡弋飛彈攻擊烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia），造成至少20平民死亡，其中3人為兒童。烏克蘭警方表示，傷者中約有50人重傷，另有15人下落不明。前一天13日，包括美國、歐盟成員與亞洲國家等40多國發布聯合聲明，呼籲俄國停戰。

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俄軍14日中午對距離前線數百公里的文尼察（Vinnytsia）發動攻擊之際，歐盟官員正在荷蘭海牙召開會議，討論在烏克蘭出現的戰爭罪行。

中央社報道：從照片和影片中可以看到多輛翻覆汽車焦黑殘骸，旁邊一棟建物遭大火燒毀，現場瀰漫棕色煙霧。這是俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，對平民目標造成最多死亡人數的單次攻擊之一。

烏克蘭官員說，死者中包括3名孩童。從網路上傳的一張照片可以看到，一輛嬰兒車翻覆在人行道上，旁邊是一具被布覆蓋住的屍體。

烏克蘭軍方表示，位於基輔西南方200公里的文尼察原本是座安穩靜謐的城市，被俄國一艘潛艦發射的3枚“口徑”式（ Kalibr）巡弋飛彈擊中，烏克蘭軍隊擊落另外兩枚飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基表示：“巡弋飛彈擊中兩處社區設施，房舍和醫療中心也被摧毀，汽車和路面電車起火。”他說：“這是俄國的恐怖行動…截至目前已有20人死亡。”

40多國聯合聲明 籲俄羅斯結束烏克蘭戰爭

包括美國、歐盟成員國與亞洲國家等40多國13日呼籲俄羅斯停止在烏克蘭的戰爭。這些國家發布聯合聲明，支持烏克蘭在國際法院提出訴訟程序。

聲明指出，“我們重申支持烏克蘭依據1948年‘聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約’，在國際法院對俄羅斯聯邦提告，尋求以未經證實的種族滅絕指控為基礎，控告俄羅斯不具法律依據在烏克蘭採取軍事行動”。