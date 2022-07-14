化解穀物出口危機談判有進展

黑海糧食出口談判

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯7月13日說，俄羅斯和烏克蘭與土耳其及聯合國達成了“大致協議”，將輸出上千萬噸的烏克蘭穀物。自從俄羅斯2月24日入侵以來，這些穀物一直滯留在糧倉。

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四方在伊斯坦布爾舉行了會談。“今天是重要和實質性的一步，”古特雷斯談到會談進展時說。“朝着達成全面協議邁出了一步。”

這位聯合國領導人打破了有關談判的對外沉默，他提到土耳其國防部長發表的一份聲明。土耳其防長說，就主要重點達成了協議，包括設立一個與俄羅斯、烏克蘭和聯合國協調的中心；就港口穀物檢查管控達成協議；以及確保運載穀物離開敖德薩的貨輪的安全。

“當然，這是第一次會談，”古特雷斯指出。“進程極其令人鼓舞。如今，代表團正在返回各自的首都，我們希望，接下來的步驟將讓我們達成一項正式協議。”

古特雷斯不願預測正式協議將何時達成，但是他說，他希望各方下星期將再次開會並拿出最後協議。他說，不管是什麼時候，他都做好了前往伊斯坦布爾簽署協議的準備。

一位了解會談的聯合國官員說，這是俄羅斯與烏克蘭之間的一次重要會議，雙方得以在棘手問題上取得很多進展。

由於俄羅斯的封鎖，超過2千萬噸的烏克蘭穀物目前存放在黑海港口敖德薩的糧倉，幾十艘輪船被困。安卡拉方面表示，土耳其在該地區有20艘商船可以很快裝貨並駛往世界市場。

有關穀物協議的談判已經進行了幾個月，聯合國官員幾乎在戰爭一開始就發出警告說，如果烏克蘭無法將其收穫的糧食運出去，全球糧食安全將面臨嚴重後果。烏克蘭是世界主要穀物輸出國之一。

“的確，敖德薩地區的這些港口無法開通，將是對全球糧食安全宣戰，”世界糧食計畫署執行主任戴維·比斯利在聯合國安理會5月19日的一次會議上說。“其後果將是世界各地的饑荒、不穩定和大規模移民。”

世界糧食計畫署說，全世界有2.76億人在今年開始之際面臨“急性饑餓”。他們預測，如果烏克蘭境內的衝突持續下去，人數將增加4千7百萬人，而饑餓人口增加最多的將在撒哈拉以南的非洲地區。