黑海糧食出口談判

化解穀物出口危機談判有進展

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Du blé stocké dans un terminal après les récoltes dans la région d'Odessa, en Ukraine, le 23 juin 2022
Du blé stocké dans un terminal après les récoltes dans la région d'Odessa, en Ukraine, le 23 juin 2022 © Igor Tkachenko/REUTERS
作者： 法廣
5 分鐘

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯7月13日說，俄羅斯和烏克蘭與土耳其及聯合國達成了“大致協議”，將輸出上千萬噸的烏克蘭穀物。自從俄羅斯2月24日入侵以來，這些穀物一直滯留在糧倉。

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四方在伊斯坦布爾舉行了會談。“今天是重要和實質性的一步，”古特雷斯談到會談進展時說。“朝着達成全面協議邁出了一步。”

這位聯合國領導人打破了有關談判的對外沉默，他提到土耳其國防部長發表的一份聲明。土耳其防長說，就主要重點達成了協議，包括設立一個與俄羅斯、烏克蘭和聯合國協調的中心；就港口穀物檢查管控達成協議；以及確保運載穀物離開敖德薩的貨輪的安全。

“當然，這是第一次會談，”古特雷斯指出。“進程極其令人鼓舞。如今，代表團正在返回各自的首都，我們希望，接下來的步驟將讓我們達成一項正式協議。”

古特雷斯不願預測正式協議將何時達成，但是他說，他希望各方下星期將再次開會並拿出最後協議。他說，不管是什麼時候，他都做好了前往伊斯坦布爾簽署協議的準備。

一位了解會談的聯合國官員說，這是俄羅斯與烏克蘭之間的一次重要會議，雙方得以在棘手問題上取得很多進展。

由於俄羅斯的封鎖，超過2千萬噸的烏克蘭穀物目前存放在黑海港口敖德薩的糧倉，幾十艘輪船被困。安卡拉方面表示，土耳其在該地區有20艘商船可以很快裝貨並駛往世界市場。

有關穀物協議的談判已經進行了幾個月，聯合國官員幾乎在戰爭一開始就發出警告說，如果烏克蘭無法將其收穫的糧食運出去，全球糧食安全將面臨嚴重後果。烏克蘭是世界主要穀物輸出國之一。

“的確，敖德薩地區的這些港口無法開通，將是對全球糧食安全宣戰，”世界糧食計畫署執行主任戴維·比斯利在聯合國安理會5月19日的一次會議上說。“其後果將是世界各地的饑荒、不穩定和大規模移民。”

世界糧食計畫署說，全世界有2.76億人在今年開始之際面臨“急性饑餓”。他們預測，如果烏克蘭境內的衝突持續下去，人數將增加4千7百萬人，而饑餓人口增加最多的將在撒哈拉以南的非洲地區。

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