德國企業家警告：德國將失去繁榮富裕

能源

德國能源危機繼續延燒，通貨膨脹也持續高漲。德國網絡局表示，天然氣價格將增長三倍。德國企業家警告：德國將失去已有的繁榮富裕。

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據德國廣播電台報道，德國能源危機繼續延燒。德國聯邦網絡局日前宣布，德國天然氣總存儲水平只有64.6%。根據聯邦網絡局的估計，天然氣消費者的每月分期付款在未來一年將至少增加三倍。

聯邦網絡局局長克勞斯穆勒表示：對於那些現在收到取暖費賬單的人來說，分期付款已經翻倍了，而“這還沒有考慮到烏克蘭戰爭的後果”。2023年起，天然氣用戶將不得不準備接受更高的費用。穆勒說，目前每年支付1500歐元燃氣費的客戶在未來將不得不支付4500歐元或更多。這是“絕對現實的”。證券交易所的價格在某些情況下增長了七倍。“不是所有的東西都會立即轉到消費者頭上。但到了一定的時候，人們還是必須支付。這就是為什麼現在進一步節約很重要。”

德國《圖片報》驚呼：原油價格暴漲，食品和能源價格也不斷上漲。德國已陷入危機！

《南德意志報》報道說：德國企業家和僱主聯合會主席雷納杜爾格（Rainer Dulger）警告說：德國經濟將急劇下滑。他說：“看上去，俄羅斯將大大削減天然氣供應，或者長時間內根本就不供應。天然氣供應中斷將給德國經濟帶來嚴重問題。它不僅會影響到工業，還會影響到每個人。這是一個全新的局面。我們必須誠實地說，我們將失去多年來擁有的繁榮富裕。我們正面臨我們國家有史以來最大危機。”

根據布魯塞爾官方消息，歐元區通貨膨脹今年可達7.6%，將創歷史新高